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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo

YEDEKLER: Tolga, Necip, Adriano, Güven, Roco, Dorukhan, Gökhan Töre, Babel, Tolgay, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Beşiktaş'ın transfer döneminin sonunda kadrosuna kattığı Adem Ljajic, ilk kez sahada...

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Süper Lig'de sezona evinde Akhisarspor galibiyetiyle başlayan ve ikinci haftada geriye düşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi başaran Beşiktaş, son iki maçta üst üste puan kayıpları yaşadı. Antalyaspor'a Vodafone Park'ta mağlup olarak evinde uzun süreli yenilmezlik unvanını kaybeden siyah-beyazlılar, dördüncü haftada Bursa deplasmanından 1 puanla döndü ve toplamda 5 puan kaybetti.

Malatya temsilcisi ise, ligde geride kalan 4 karşılaşmada Göztepe ve Fenerbahçe'den 3 puan alırken, Kayserispor'la berabere kaldı, Atiker Konyaspor'a da mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 7 puanı hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesindeki 2 gole de engel olamadı.

Ligde 5. hafta maçları öncesi yedişer puanı bulunan Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor gol averajıyla yedinci ve sekizinci sırada yer alıyor.

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