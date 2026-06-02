Beşiktaş, Zeynep Üzen ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Zeynep Üzen ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:18 Güncelleme:
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Zeynep Üzen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Zeynep Üzen'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
26 yaşındaki voleybolcu, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ