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        Haberler Spor Voleybol Beşiktaş, Zeynep Üzen ile yollarını ayırdı

        Beşiktaş, Zeynep Üzen ile yollarını ayırdı

        Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, smaçör Zeynep Üzen ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 23:18 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta ayrılık!

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımızın sporcusu Zeynep Üzen ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Zeynep Üzen'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        26 yaşındaki voleybolcu, siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişmişti.

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