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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşa teknik direktör dayanmıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor!

        Bu sezon sergilediği performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, teknik direktörlük konusunda istikrar sağlayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:42
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        Beşiktaş'a teknik direktör dayanmıyor!
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        Şenol Güneş yönetiminde 2023-2024 sezonuna büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6'da 6 yaparak grup aşamasına yükselmesine rağmen Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

        Yaz transfer döneminde izlediği politika ve kadrosuna kattığı oyuncular nedeniyle eleştirilen Beşiktaş'ta ilk ayrılık 6 Ekim 2023'te yaşandı. Teknik direktör Güneş, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olduğu müsabakanın ardından görevinden ayrıldı.

        Taraftarların tepki göstererek istifaya davet ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu da aynı gün olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

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        - Burak Yılmaz 6 maçta görev yaptı

        Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı futbol takımı, deneyimli teknik adamın yardımcısı Burak Yılmaz'a emanet edildi.

        Siyah-beyazlılar, teknik ekibine 2 yabancı antrenör dahil eden ve öz güvenle göreve başlayan Yılmaz döneminde de istediği performansı sergileyemedi.

        Burak Yılmaz, 9 Kasım'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından görevinden istifa etti. Beşiktaş, Yılmaz yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

        - Rıza Çalımbay'ın ikinci dönemi 42 gün sürdü

        Beşiktaş'ın 10 Kasım 2023'te teknik direktörlüğe getirdiği Rıza Çalımbay, 42 gün görevde kaldı.

        Siyah-beyazlı ekip, efsane oyuncularından Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçmesine karşın bu performansını sürdüremedi.

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        Deneyimli teknik adam, sakat oyuncuların sayısının fazlalığından şikayet ederken, futbol kamuoyunda da eski başkan Ahmet Nur Çebi tarafından göreve getirilen Rıza Çalımbay'ın sözleşme süresi çok konuşuldu.

        Beşiktaş'ta 3 Aralık 2023'teki kongrede seçilen Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, ligde üst üste yaşanan 2 yenilginin ardından Rıza Çalımbay ile 22 Aralık'ta yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlılar, Çalımbay yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        - Hasan Arat'ın ilk teknik direktör hamlesi başarı olmadı

        Beşiktaş'ta Hasan Arat başkanlığındaki yönetimin 7 Ocak'ta büyük umutlarla göreve getirdiği Fernando Santos, beklentileri karşılayamadı.

        Portekizli teknik adam, siyah-beyazlıların istenilen futbolu bir türlü oynayamaması ve başarılı sonuçlar alamaması üzerine sezonu tamamlayamadan görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

        Siyah-beyazlılar, 97 gün görev yapan Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda 5. tur, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını kazanmasına rağmen bu performansını lige taşıyamadı.

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        Beşiktaş, Fernando Santos ile Süper Lig'de yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

        - Kalan bölümde takımın başında Serdar Topraktepe olacak

        Beşiktaş, bu sezon kalan maçlarına Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

        Siyah-beyazlılar, Topraktepe ile ligde 3 müsabakaya çıkmıştı. Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan bu süreçte deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, sahasında Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

        Serdar Topraktepe, Santos döneminde teknik ekipte de yer almıştı.

        - Şenol Güneş'in ilk döneminden sonra 8 teknik adam görev aldı

        Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ilk döneminin ardından teknik direktör konusunda istikrar sağlanamadı.

        Siyah-beyazlı ekip, 2015-2019 yıllarında Güneş yönetiminde Süper Lig'de 2 kez şampiyonluk yaşadı. Deneyimli teknik adam ile 2019'da yolların ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta 8 teknik adam göreve getirildi.

        Bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos görev aldı. Siyah-beyazlılar, bu teknik adamlar arasında söz konusu dönemde sadece Sergen Yalçın ile 2020-2021 sezonunda ligde şampiyonluk elde etti.

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