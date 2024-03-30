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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Al-Musrati sakatlığını atlattı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaşlı Al-Musrati sakatlığını atlattı

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Al-Musrati, teknik direktör Fernando Santos'un şans vermesi halinde Başakşehir maçında sahalara dönüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 18:39
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        Kartal'a Musrati'den iyi haber!
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        Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Rams Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek kötü gidişini durdurmak istiyor. Siyaz Beyazlılar, ligde oynadığı son üç maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

        Rams Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a orta saha oyuncusu Al-Musrati'den iyi haber geldi. Libyalı futbolcu, ligin 29. haftasında Gaziantep FK ile oynadıkları maçta sakatlanmıştı.

        27 yaşındaki futbolcu, Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemedi. Tedavisi sona eren Al-Musrati'nin, teknik direktör Fernando Santos’un görev vermesi halinde maça 11'de başlayacağı öğrenildi.

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