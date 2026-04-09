        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaşlı Dotson, EuroCup'ta yarı finallerin MVP'si seçildi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaşlı Dotson, EuroCup'ta yarı finallerin MVP'si seçildi!

        Beşiktaş GAİN'in ABD'li oyun kurucusu Devon Dotson, EuroCup'ta yarı finallerin MVP'si (en değerli oyuncu) seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Beşiktaşlı Dotson, EuroCup'ta MVP!

        Basketbol BKT EuroCup'ta Beşiktaş GAİN takımının ABD'li oyun kurucusu Devon Dotson, yarı finallerin en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

        Organizasyondan yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN'in oyun kurucusu Devon Dotson, en kritik anda büyük bir performans sergileyerek takımının Türk rakibi Bahçeşehir Koleji'ne karşı seriyi kazanmasına yardımcı oldu ve bu süreçte BKT EuroCup yarı finallerinin MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

        Bahçeşehir Koleji'ne seride 2-0 üstünlük kuran Beşiktaş GAİN'in 26 yaşındaki oyuncusunun, serideki maçlarda ortalama 22 dakika süre alarak 16 sayı, 5 asist, 4,5 ribaunt istatistiği yakaladığı ve 21 Performans Verimlilik Puanı (PIR) topladığı bildirildi.

