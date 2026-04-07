Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçta verilen penaltı kararına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşma sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Derbi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Agbadou'nun sözlerinin disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu belirtilirken, PFDK'nın dosyayı değerlendirerek kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Fildişili oyuncu hakkında disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE İŞLERİN DÜZELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."