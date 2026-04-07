Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou PFDK'ya sevk edildi - Beşiktaş Haberleri

        Emmanuel Agbadou PFDK'ya sevk edildi

        Beşiktaş'ın stoperi Emmanuel Agbadou, Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin ardından hakem yönetimiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 21:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Agbadou, PFDK'ya sevk edildi!

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynadıkları maçta verilen penaltı kararına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından PFDK'ya sevk edildi.

        Karşılaşma sonrası kullandığı ifadeler nedeniyle futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

        Derbi sonrası açıklamalarıyla dikkat çeken Agbadou'nun sözlerinin disiplin talimatlarına aykırı bulunduğu belirtilirken, PFDK'nın dosyayı değerlendirerek kısa süre içinde kararını açıklaması bekleniyor.

        Öte yandan Fildişili oyuncu hakkında disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

        İŞTE O AÇIKLAMALAR

        Uzatmalarda aleyhlerine çalınan penaltı kararı sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, "Pozisyon ceza sahası dışında, hakem olmayan bir şeyi icat etti" dedi. Şampiyonluğun dürüstçe kazanılması gerektiğini vurgulayan Agbadou, yaşananları "utanılacak bir durum" olarak nitelendirdi.

        28 yaşındaki stoper, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız! Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum." diye konuştu.

        "BU ŞEKİLDE İŞLERİN DÜZELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

        Agbadou, hakem yönetimlerinin Türk futboluna zarar verdiğini belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:

        "Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!