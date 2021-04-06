Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, 100'üncü lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapması halinde siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıkacak

Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida, 100'üncü lig maçına çıkacak

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde siyah-beyazlı formayı giymeye başlayan Vida, yarım devrelik ilk Beşiktaş macerasında 13 lig maçında görev yaptı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

İstikrarlı performansıyla dikkati çeken 31 yaşındaki oyuncu, görev aldığı maçların hemen hemen tamamında 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş'ta 2018-2019 sezonunda biri kırmızı kart, diğeri sarı kart cezalısı olmak üzere 3 maçta görev yapamayan Hırvat savunma oyuncusu, 31 kez forma giydiği kariyerinin bu bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Hırvat oyuncu ayrıca bu dönemde Beşiktaş'taki en hırçın dönemini geçirdi. 7 kez sarı kart gören Vida, 1 kez de kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2019-2020 sezonunda da 31 lig karşılaşmasında görev yapan Vida, Beşiktaş'taki en golcü döneminin yanı sıra siyah-beyazlı takımda en fazla lig mağlubiyeti aldığı dönemi yaşadı. Rakip fileleri 5 kez havalandıran Hırvat futbolcunun görev yaptığı maçlarda Beşiktaş 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

EN SAKİN SEZONUNU YAŞIYOR

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi verdiği bu sezon ise Vida'nın siyah-beyazlı formadan en fazla uzak kaldığı dönem olarak kayıtlara geçti. 32 haftası geride kalan ligde 24 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 1'i sarı kart cezalısı olmak üzere 6 maçta görev yapamadı.

Oynadığı maçlarda 4 gol atmayı başaran Hırvat futbolcu, son 2 sezonunda birer kez kırmızı kart görmesine rağmen bu sezon Beşiktaş'taki en sakin sezonunu geçiriyor. Ligde şu ana kadar 4 sarı kartı bulunan Vida, bu sezon kırmızı kartla tanışmadı.

Beşiktaş kariyeri boyunca 18 sarı kart gören Vida, toplamda 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

3 HOCAYLA ÇALIŞTI

Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş döneminde imza atan Vida, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 3 farklı teknik adamla görev yaptı.

Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Abdullah Avcı döneminde de takımın değişmez isimleri arasında yer alan deneyimli futbolcu, Sergen Yalçın'ın da gözde futbolcuları arasında yerini aldı.

Tecrübeli savunma oyuncusu görev yaptığı 3 teknik adamla 93 maça ilk 11'de başlarken 6 kez oyuna sonradan dahil oldu, 5 müsabakada da oyundan çıkan isimler arasında yer aldı.

EN ÇOK GOL FENERBAHÇE'YE

Savunmada görev yapmasına rağmen attığı sürpriz gollerle de dikkati çeken Vida, en fazla gol sevincini Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Ligde geride bıraktığı 99 maçta 13 gol kaydeden Vida, 8 farklı takıma gol atarken, Fenerbahçe filelerini 3 kez sarstı.

Fenerbahçe dışında Hırvat oyuncunun gol attığı diğer takımlar arasında Çaykur Rizespor (2),Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü (2),Fraport TAV Antalyaspor (2),Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yer aldı.

61 GALİBİYET

Beşiktaş'ta 99 lig maçında oynayan Domagoj Vida, bu maçların 61'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

En fazla yenilgisini 2019-2020 sezonunda 10 mağlubiyetle yaşayan siyah-beyazlı futbolcunun forma giydiği müsabakalarda Beşiktaş, 21 mağlubiyet, 17 beraberlikle sahadan ayrıldı. Vida'nın görev yaptığı maçlarda Beşiktaş'ın en fazla galibiyet aldığı dönem ise 2018-2010 sezonu oldu. Beşiktaş bu sezonda 18 galibiyet, 6 yenilgi yaşarken, 7 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

DÜNYA KUPASI FİNALİ

Beşiktaş'taki performansıyla Hırvat Milli Takımı'ndaki yerini korumaya devam eden Vida, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıktı.

Fransa'nın şampiyon olduğu turnuvanın finalinde de görev yapan tecrübeli futbolcu, takımının 4-2 yenilerek Dünya Kupası'nda ikinci olmasını engelleyemedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alex de Souza antrenörlüğe başladı
FUTBOLAlex imzayı attı
Sergen Yalçın'ın güvendiği dağlara kar yağdı!
FUTBOLGüvendiği dağlara kar yağdı!
Fenerbahçe Denizlispor maçının yazar yorumları | FB haberleri
FUTBOLHem farklı hem aynı!
Beşiktaş, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek
FUTBOLBeşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek
TESTİ POZİTİF! Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı!
FUTBOLAli Koç'un korona testi pozitif!
Manisa, yarın TFF 1. Lig vizesi alabilir
FUTBOLManisa, yarın 1. Lig vizesi alabilir
Süper Lig puan durumu 6 Nisan 2021! Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve maç sonuçları
FUTBOLSüper Lig güncel puan durumu (6 Nisan)
Serdar Ali Çelikler son yazısı: Ben bu filmi gördüm! Emre Hocaya 10 tavsiye
FUTBOL"Ben bu filmi gördüm"
SERT ÇIKIŞ! Fatih Terim tepki gösterdi: "Bir an evvel kendinize gelin"
FUTBOLTerim sert yüzünü gösterdi
EMRE AMADE! Son dakika: Fenerbahçe Denizlispor MAÇ SONUCU ve ÖZETİ
FUTBOLEmre amade!