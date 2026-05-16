        Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, 2026 Dünya Kupası'nda!

        Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh, 2026 Dünya Kupası'nda!

        Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, Güney Kore'nin 2026 FIFA Dünya Kupası milli takım kadrosuna seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Beşiktaşlı Oh, Dünya Kupası'nda!

        Güney Kore, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik milli takım kadrosunu duyurdu. Beşiktaş formasını terleten Hyeon-gyu Oh da kadroda yer aldı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae de kadroda yer alan isimlerden oldu.

        Güney Kore’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

        Kaleciler: Jo Hyeon-woo, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun.

        Defans: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Han-beom, Kim Tae-hyeon, Park Jin-seob, Lee Gi-hyuk, Lee Tae-seok, Seol Young-woo, Jens, Kim Moon-hwan.

        Orta Saha: Yang Hyun-jun, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Kim Jin-gyu, Bae Jun-ho, Eom Ji-sung, Hwang Hee-chan, Lee Dong-gyeong, Lee Jae-sung, Lee Kang-in.

        Forvet: Hyeon-gyu Oh, Son Heung-min, Cho Gue-sung.

