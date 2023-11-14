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        Haberler Magazin Best Model of Turkey 2023 kazananları açıklandı: "En İyi Model" Hatay ve Ankara'dan çıktı! - Son dakika magazin haberleri

        Best Model of Turkey kazananları açıklandı

        36'ncısı düzenlenen Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol "En İyi Model" olarak yarışmada birinci oldular

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:23
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        1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı gerçekleşti.

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        Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

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        Yarışmaya Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.

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        Başkent Ankara'yı temsil eden Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.

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        Yağmur Karlı

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        Metehan Varol

        #Best Model Of Turkey
        #Metehan Varol
        #Yağmur Karlı
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