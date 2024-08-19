4'ÜNCÜ KEZ EVLENMİŞTİ



Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, 1 yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.