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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, şaşırtan iddialarda bulundu. 2015 yılında hayatını kaybeden babası, Atatürk, Mevlâna ve Hz. Meryem ile bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini açıklayan Açar, uzaylıların da kendisine mesajlar yolladığını öne sürdü

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  • Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri

    Beste Açar, katıldığı bir Youtube programında sıradışı açıklamalar yaptı. 2015 yılında kaybettiği babasıyla bilince erişim yöntemiyle iletişime geçtiğini iddia eden Açar, Atatürk, Mevlânâ ve Hz. Meryem ile de iletişimde olduğunu söyledi.
  • Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri

    Daha önce babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Beste Açar, "Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar" dedi.
  • Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri

    "ATATÜRK’ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI"

    1995 yılında düzenlenen Miss Turkey'de üçüncü olan Açar, "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız?" sorusuna şu yanıtı verdi: Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor. Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk'ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar.
  • Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri

    "DÜNYAYI BÜYÜK KITLIK BEKLİYOR"

    Uzaylılarla konuştuğunu belirten Beste Açar, "Farklı boyuttaki enerjilerle de iletişimiz var. Biz Galaktik Federasyon diyoruz aslında Galaktik (uzaylılar) dostlarla da iletişime geçtik, onlardan da mesajlar var" dedi.
  • Beste Açar'dan şaşırtan iddialar: Uzaylılardan mesaj aldım - Magazin haberleri

    Açar, "Uzaylılar ne gibi bilgiler verdi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    Çok şey söylediler. Size şunu söyleyebilirim, dünyayı çok büyük kıtlık bekliyor. Suyla ilgili çok ciddi problemler yaşayacak bütün dünya. Enerji üretimiyle de ilgili. Isınma, enerji, gıda ve su yüzünden komşu komşuyu vuracak. Çok ciddi problemler olacak.

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