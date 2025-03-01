Beste Açar, yeni sevgilisini duyurdu
2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı
2022'de Evren Bölek ile evlenen Beste Açar, geçtiğimiz yıl soyadından 'Bölek'i kaldırarak, boşanma iddialarını doğrulamıştı.
Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu.
4 KEZ EVLENDİ
Beste Açar, ilk evliliğini şarkıcı Tayfun Duygulu ile yapmıştı. İkili, bir yıl sonra boşanmıştı. Beste Açar, ardından Onur Berberoğlu ile evlenip bir çocuk sahibi olmuştu. Bu evliliğinde de mutluluğu bulamayan Açar, 2011’de Engin Havaron ile nikâh masasına oturmuş ve ikinci oğlunu dünyaya getirmişti.