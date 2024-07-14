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        Haberler Dünyadan 'Beverly Hills 90210'un yıldızı Shannen Doherty, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Beverly Hills 90210'un yıldızı Shannen Doherty, hayatını kaybetti

        1990'lı yılların ünlü dizisi 'Beverly Hills 90210'daki 'Brenda Walsh' rolüyle tanınan Shannen Doherty, 53 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:26
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        1990'ların yıldızı hayatını kaybetti
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        1990'lı yılların ünlü gençlik dizisi 'Beverly Hills 90210'un ünlü yıldızı Shannen Doherty, hayatını kaybetti. Dizide, 'Brenda Walsh' rolüyle tanınan oyuncu, 53 yaşındaydı.

        2015 yılında teşhis konulan Doherty'nin uzun yıllardır meme kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

        Shannen Doherty'nin uzun süredir sözcüsü olan Leslie Sloane, yaptığı açıklamada; "Oyuncu Shannen Doherty'nin vefatını üzüntüyle doğruluyorum. 13 Temmuz Cumartesi günü, kanserle uzun yıllar mücadele ettikten sonra mücadelesini kaybetti. Fedakar kızı, kız kardeşi, teyzesi ve arkadaşı ile sevdiklerinin yanı sıra köpeği Bowie tarafından da kuşatılmıştı. Aile, huzur içinde yas tutabilmek için şu anda mahremiyetlerine saygı istiyor" dedi.

        Ünlü oyuncu, 'Beverly Hills 90210'un yanı sıra 'Charmed', 'Little House of the Prairie', 'Girls Just Want to Have Fun', 'Our House', 'Heathers' ve 'Fortress' gibi dizi ve filmlerde de rol almıştı.

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        #Shannen Doherty
        #ölüm
        #Beverly Hills 90210
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