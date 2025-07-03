Beyaz Saray: Trump vergi indirimi tasarısını cuma günü imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen ve olumlu, olumsuz birçok eleştiri alan vergi indirimi tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinden geçti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, tasarı cuma günü Donald Trump tarafından imzalanacak.

Beyaz Saray X hesabından yapılan paylaşımda, tasarının Temsilciler Meclisinden geçmesi 'zafer' olarak nitelendirildi.

VICTORY: The One Big Beautiful Bill Passes U.S. Congress, Heads to President Trump’s Desk 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/d1nbOlL21G — The White House (@WhiteHouse) July 3, 2025

"Vergi indirimi" tasarısı

ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı 1 Temmuz'da Senato'dan geçmişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.

REKLAM

MUSK KARŞI ÇIKMIŞTI

ABD'li iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla ülkede yeni bir parti kurulmasına ilişkin fikrini yeniden kamuoyuna sundu.

Trump'ın "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırdığı vergi indirimi düzenlemesini yüksek maliyeti nedeniyle eleştiren Musk, söz konusu tasarının federal harcamaları "akıl almaz" seviyede artıracağını belirtti.