Duran kadın!

Görgü tanığı Mevlüt Baştaş, “Bu hanımefendi saat 15.00 civarlarında yolun karşısında geçiyordu. Anormal davranışlarda bulunduğu için iki tane kadın polis arkadaş geldi. Sordular. Yardıma ihtiyacın var mı, diye. Yaklaşık kırk beş dakika burada beklediler ikna etmek için ama kadın da ne çıt var ne ses var. Polis arkadaşlar gelmeden önce yolun karşısına geçip ilerliyordu. Esnaflar yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Yabancı uyruklu mu bilmiyorum. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir” diye konuştu.