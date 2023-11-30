Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü - Magazin haberleri

        Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü

        Beyonce'un, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filminin prömiyerindeki görüntüsünün ardından ten rengini açtırdığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının annesi Tina Knowles ise o yorumlara isyan ederek, "Siz eziklerden yıldım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beyonce, 'Renaissance' adlı albümünün turnesini beyazperdeye taşıdı. ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Beyonce'un ten rengi çok konuşuldu.

        2

        "ÇOK BEYAZ GÖRÜNÜYORSUN"

        Saçlarını sarıya boyatan ve gecede açık renkli bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü şarkıcıya takipçileri, "Çok beyaz görünüyorsun" ve "Cildini mi beyazlattın?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Beyonce'nin artık siyahi bir kadın olmadığını öne sürdü.

        3

        "İNSANLARIN KIZIMA SALDIRMASINDAN BIKTIM"

        42 yaşındaki Beyonce'un annesi Tina Knowles da kızına gelen yorumların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beyonce, "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor. Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.

        4

        "BEYAZ BİR KADIN OLMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLÜYORSUNUZ"

        Tina Knowles, "Renaissance' adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp, beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirtti. Knowles, sözlerini, "Siz eziklerden yıldım" ifadelerini kullanarak, noktaladı.

        5

        Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

        Fotoğraflar: Mega Agency, AP, Instagram

        #Beyonce
        #Tina Knowles
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        61 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı! 4'ünde HIV çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "2024 Avrupa'nın en güçlü kişileri" arasında
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        "Enflasyon da olmasın zam da yapmayın"
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        Fenerbahçe, Nordsjaelland'a konuk olacak
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        4 yılın ardından satışa çıkıyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Bekle bizi Kopenhag"
        "Bekle bizi Kopenhag"
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Alkollü sürücü kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var!
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        İşte beklenen haber! Barajlarda rekor artış!
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        Alman Cumhurbaşkanı Katar'a inişinde 30 dakika bekledi
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Dünyanın geleceği liderlerin elinde mi? COP28'den beklentiler
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Google kullanıcıları dikkat! Hesaplarınız silinebilir
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?
        Varşova Gettosu’nun acısını yaşamış olan bir millet aynı acıyı Gazze’ye neden yaşatır ki?