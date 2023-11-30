Haberler Dünyadan Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü - Magazin haberleri

Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü Beyonce'un, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filminin prömiyerindeki görüntüsünün ardından ten rengini açtırdığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının annesi Tina Knowles ise o yorumlara isyan ederek, "Siz eziklerden yıldım" dedi Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 15:03 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:04 facebook

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Beyonce, 'Renaissance' adlı albümünün turnesini beyazperdeye taşıdı. ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Beyonce'un ten rengi çok konuşuldu.

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"ÇOK BEYAZ GÖRÜNÜYORSUN"



Saçlarını sarıya boyatan ve gecede açık renkli bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü şarkıcıya takipçileri, "Çok beyaz görünüyorsun" ve "Cildini mi beyazlattın?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Beyonce'nin artık siyahi bir kadın olmadığını öne sürdü.