Beyonce'un annesi o yorumlara ateş püskürdü
Beyonce'un, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filminin prömiyerindeki görüntüsünün ardından ten rengini açtırdığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının annesi Tina Knowles ise o yorumlara isyan ederek, "Siz eziklerden yıldım" dedi
Beyonce, 'Renaissance' adlı albümünün turnesini beyazperdeye taşıdı. ABD'li şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu, 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin galasında tüm dikkatleri üzerine çekti. Gecede Beyonce'un ten rengi çok konuşuldu.
"ÇOK BEYAZ GÖRÜNÜYORSUN"
Saçlarını sarıya boyatan ve gecede açık renkli bir kıyafet giymeyi tercih eden ünlü şarkıcıya takipçileri, "Çok beyaz görünüyorsun" ve "Cildini mi beyazlattın?" şeklinde yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Beyonce'nin artık siyahi bir kadın olmadığını öne sürdü.
"İNSANLARIN KIZIMA SALDIRMASINDAN BIKTIM"
42 yaşındaki Beyonce'un annesi Tina Knowles da kızına gelen yorumların ardından konuyla alakalı açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beyonce, "İnsanların kızıma saldırmasından bıktım. Yaptığı her şey için çok çalışıyor. Kıskançlık, ırkçılık ve cinsel ayrımcılık, çifte standart... Bir kız kardeşinizi takdir etmek yerine bunları yapıyorsunuz! Eğer sevmiyorsunuz görmezden de gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.
"BEYAZ BİR KADIN OLMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLÜYORSUNUZ"
Tina Knowles, "Renaissance' adında bir film yapıyor. Tüm tema gümüş üzerine. Siz de gelip cildini beyazlatıp, beyaz bir kadın olmaya çalıştığını söylüyorsunuz" diyerek kızına yöneltilen eleştirilerden bıktığını belirtti. Knowles, sözlerini, "Siz eziklerden yıldım" ifadelerini kullanarak, noktaladı.
Blue Ivy, Rumi ve Sir adında üç çocuğu bulunan Beyonce ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
Fotoğraflar: Mega Agency, AP, Instagram