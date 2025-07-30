Kasap, festivalin sadece kültür etkinliği olmadığını ifade ederek, "Halk oyunları ekiplerinin katıldığı ve 500’ün üzerinde dansçı kardeşlerimizle, farklı dillerde konuşan aynı isimde atan yüreklerle burada buluştuk. Müzik ve dans, sınırları aşan evrensel bir dildir. Bu gün bu sahnede atılan her adım, çalışana her nota, barışa kardeşliğe ve kültürel zenginliğe yapılan bir selamdır" diye konuştu.