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        Haberler Gündem Çevre Beyşehir'deki kuraklığa pedalla dikkat çektiler | Son dakika haberleri

        Beyşehir'deki kuraklığa dikkat çekmek için bisiklet etkinliği yapıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bisiklet topluluğu, Beyşehir Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:35
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        Beyşehir'deki kuraklığa pedalla dikkat çektiler
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        Beyşehir Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek ve su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet binme etkinliği düzenlendi.

        Beyşehir Bisiklet Topluluğu'nca gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul, Ankara, Konya'dan bisiklet tutkunlarının yanı sıra İspanya ve Fransa'dan da katılımcılar yer aldı.

        Göl sahilinde 30 bisikletli 25 kilometrelik bir parkurda pedal çevirdi.

        İlçe Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, katılımcılara teşekkür ederek, kuraklığı dikkat çektiklerini kaydetti.

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