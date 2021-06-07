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ABD Başkanı Joe Biden ve G7'den yol haritası

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 liderleriyle toplantısında satır başlıkları arasında; müttefiklerle iş birliği, otokrasi ve Covid-19 ile mücadele vardı.

G7 yapılacaklar listesi
Biden ve G7’den yapılacaklar listesi
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Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, G7’nin önde gelen ekonomilerinin liderleriyle toplantı yaptı. Toplantıda gündem maddeleri, Covid-19 pandemisi ve müttefikleri ile birlikte Rusya ve Çin’e karşı pozisyon alma çağrısı vardı.

Aynı zamanda iklim değişikliği, küresel tedarik zincirlerini güçlendirme ve Batı’nın Çin’e karşı ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü korumak gibi meselelere değinildi. Covid-19 varyantları ve bazı ülkelerde artan can kayıpları da toplantının gündem maddelerinden biriydi.

Demokrat lider Joe Biden, eski Başkan Donald Trump aksine müttefikleriyle güçlü ilişkileri özellikle benimsiyor. Eski Başkan Trump döneminde, NATO’dan ve bazı uluslararası kurumlardan ayrılma tehditleri gündemdeydi.

Reuters, Washington Post tarafından yayımlanan bir görüş yazısında cumartesi günü Biden’ın, G7 zirvesi için, ‘‘Bu küresel belirsizlik anında, dünya hala yüzyılda bir görülen bir salgınla boğuşuyorken, bu gezi Amerika'nın müttefiklerimize ve ortaklarımıza yenilenen bağlılığını gerçekleştirmekle ilgili’’ açıklamasında bulunduğunu aktardı.

Eski İngiltere Başbakanı Gordon Brown’da pazar günü CNN’e verdiği demeçte, görüşmenin ABD ve dünya için çok önemli olduğunu aktararak, "Uluslararası iş birliği yeniden kurulacak mı yoksa hala milliyetçiliğin, korumacılığın ve bir dereceye kadar izolasyonun egemen olduğu bu dünyada mıyız?" sorusunu yöneltti.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Joe Biden’ın G7 liderleriyle görüşmesi, 16 Haziran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’nin görüşmesinden önce gerçekleşti.

İkili arasındaki görüşmenin, dünyanın en büyük et üreticisi JBS’ye saldırı, Putin’in Belarus tarafından zorla indirilen uçak sonrası Belarus’a mali desteği ve uçaktaki muhalif gazetecinin tutuklanması gibi konular olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA GÖRÜŞMESİ

Reuters, Türkiye’nin Rusya’dan savunma sistemlerini satın alması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı'nın görüşeceğini aktardı.

KURUMSAL VERGİ ARTIŞLARI

Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi Rishi Sunak, dünyanın en zengin ülkelerinin vergi kaçırmayla yüzleşmesi ve dev teknoloji şirketlerinin adil paylarını ödemelerini sağlamak için küresel bir anlaşma imzalandığını G-7 ülkelerinin maliye bakanlarını bir araya getiren toplantıda söylemişti. Bu karardan ABD'li teknoloji devleri de etkilenecek.

AŞILARDA FİKRİ MÜLKİYET

Dünya Ticaret Örgütü önderliğinde görüşülen aşılarda fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın da destekliği adım, müttefiklerle konuşuldu. ABD ve Batılı müttefikler arasında henüz bir fikir birliği bulunmuyor. Almanya ve İngiltere aşıların patent haklarından vazgeçilmesinin iyi bir fikir olmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, haziran ayının sonuna kadar 80 milyon doz aşının bağışlanacağını da aktardı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Biden yönetimi Pekin'i iklim değişikliği konusunda müttefik tutuyor ancak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur azınlığın zorla çalıştırılması ve azınlığın uğradığı insan hakları ihlallerine ilişkin iddialar iki ülke arasında tartışma hattını oluşturuyor.

Çin ise bu suçlamaları tamamen reddederek Batı'nın organize tutumu olarak adlandırıyor.

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