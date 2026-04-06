BİFO ve Daniel Hope ile Yirminci Yüzyılın Ezgileri

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 16 Nisan Perşembe akşamı şef Carlo Tenan yönetiminde çok özel bir seçkiyle Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda dinleyicilerini ağırlıyor. İngiliz romantizminden Sovyet ironisine ve beyazperdenin çarpıcı dünyasına uzanan bu zengin program, üç farklı müzikal evreni aynı sahnede buluşturarak dinleyicilere eşsiz bir panorama sunacak.

Sahneyi BİFO ve Carlo Tenan ile paylaşacak konuk solist, yorumlarıyla günümüzün en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilen Daniel Hope olacak. Anne-Sophie Mutter’in davetiyle genç yaşta sahneye adım atan ve efsanevi kemancı Yehudi Menuhin’in himayesinde yetişen Hope, dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle uluslararası arenada başarılı performanslara imza atıyor. Sınırları aşan projeleriyle de geniş kitlelere ulaşan sanatçı; dünyaca ünlü müzisyen Sting ile If on a Winter’s Night ve Escape to Paradise albümlerinde bir araya gelerek güçlü müzikal köprüler kurdu. Pandemi döneminde milyonlara ulaşan Hope@Home ev konserleri serisiyle büyük yankı uyandırdı ve Opus Klassik ödülüne layık görüldü.

Üç farklı dönemin ve üslubun ruhunu yansıtan programın açılışında, İngiliz müzik tarihinin en duygulu ve görkemli eserlerinden biri olan Edward Elgar’ın Si minör Keman Konçertosu yer alıyor. Ezgisiyle ve tekniğiyle son derece etkili olan bu yapıt, Daniel Hope’un zarif ve güçlü icrasıyla birleşecek. Konserin ikinci yarısında BİFO, Şostakoviç’in 1939 yılında tamamladığı ve alışılmış senfonik formları kıran özgün yapıtı 6. Senfonisi'ni seslendirecek. Gecenin finalinde ise sinema dünyasına unutulmaz ezgiler armağan eden Nino Rota’nın, usta yönetmen Federico Fellini'nin 8½ (Otto e mezzo) filmi için bestelediği La Passerella d’addio seslendirilecek.

YİRMİNCİ YÜZYILIN EZGİLERİ

16 Nisan 2026 Perşembe, 20.00

Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu

BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI

CARLO TENAN şef

DANIEL HOPE keman

ELGAR Keman Konçertosu, Si minör, op.61

ŞOSTAKOVİÇ Senfoni no.6, Si minör, op.54

ROTA La Passerella d’addio, 8½ (Otto e mezzo) filminden

Konser Öncesi Söyleşi

Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.