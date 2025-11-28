Habertürk
        Big Bang Startup Challenge 2025'te 1,74 milyar TL'yi aşan yatırım ve ödül duyuruldu - Teknoloji Haberleri

        Big Bang Startup Challenge 2025’te 1,74 milyar TL’yi aşan yatırım ve ödül duyuruldu

        Girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge, 14. yılında 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde UNIQ İstanbul'da "ImpactVerse" temasıyla düzenlendi. İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ve dünyadan seçilen 50 teknoloji girişimi 8 farklı dikeyde sunum yaptı. Finalde İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı 1,74 milyar TL'yi aşarken, 2025 yılı içinde yatırım alan 75 girişimin toplamı 41 milyon dolar oldu. Etkinlikte yeni girişim sermayesi fonu, küresel iş birlikleri ve 2026'da başlayacak yeni dikey programlar da açıklandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:28
        1,74 milyar TL'yi aşan yatırım
        İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Big Bang Startup Challenge, 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu M. Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği iki günlük etkinlikte, seçilen 50 teknoloji girişimi yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

        50 GİRİŞİM 8 FARKLI DİKEYDE SAHNE ALDI

        Etkinliğin ilk gününde Otomotiv ve Mobilite, Enerji, ITU SEED (yabancı girişimler), Yaşam/Medikal Teknolojiler, Makine ve Yapay Zekâ, Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri, İK ve Regülasyon Teknolojileri ile E-Ticaret ve Platformlar olmak üzere 8 dikeyde 50 girişim sunum yaptı. Girişimler, insan odaklı ve etki odaklı teknoloji çözümlerini yatırımcılarla paylaştı.

        REKOR YATIRIM AÇIKLAMASI

        Big Bang 2025’in ikinci gününde ödüller ve yatırımlar açıklandı. İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı 1,74 milyar TL’yi geçti. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ilk 5 girişim sırasıyla Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu.Ayrıca 2025 yılında yatırım alan 75 İTÜ Çekirdek girişiminden 9’u sahnede duyuruldu. Bunlar arasında Laska Teknoloji 800 bin dolar, Pardon AI ise 1,5 milyon dolar yatırım aldı.İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, açıklanan rakamların ekosistemin tabana yayılan gücünü gösterdiğini vurguladı ve “Geçen yıl tek bir girişimin 64 milyon dolarlık yatırımı toplamı yukarı çekmişti. Bu yıl ise 75 girişimin daha dengeli dağılımla 41 milyon dolar alması, sürdürülebilir büyümemizin en önemli göstergesi” dedi.

        GLOBAL HUB HEDEFİ VE YENİ YATIRIM FONU

        Prof. Dr. Attila Dikbaş açılış konuşmasında, İTÜ ARI Teknokent’in 22 yıllık yolculuğunu anlattı ve kurumun küresel bir inovasyon merkezi (global hub) olma hedefini yineledi. Maxis ile birlikte kurulan İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 25 milyon dolar hedef büyüklüğe ulaşacağı belirtildi. 2026’da Togg ve TTGV ile yeni dikey programların başlayacağı da duyuruldu.

        “BİRLİKTE İŞ YAPMAYI ÖĞRENMELİYİZ”

        İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında etki odaklı girişimciliğin önemine dikkat çekti. Mandal, “Sorunlar artık daha karmaşık. ‘Biz sizin için düşünüyoruz’ değil, ‘biz sizinle birlikte düşünüyoruz’ anlayışına geçmeliyiz. 5. Sanayi Devrimi’nde insan odaklılık ve çeviklik belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu.

        IMPACTVERSE PANELİNDE YENİ İŞ BİRLİKLERİ AÇIKLANDI

        Açılış konuşmalarının ardından, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ve TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek’in katılımıyla ImpactVerse paneli gerçekleştirildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; girişimlere küresel ölçekte etkilerini büyütecek fon yapıları, hızlandırma modelleri ve yeni partnerlik perspektifleri aktarıldı:

        • Plug and Play Türkiye ofisini İTÜ ARI Teknokent’e taşıdı
        • TTGV ile iklim ve temiz teknoloji alanında yeni iş birliği başlıyor
        • Togg, dijital sağlık ve yapay zekâ odaklı yeni bir dikey program başlattı

        KADIN VE ÇEŞİTLİLİK VURGUSU

        Etkinliğin ikinci gün açılışını yapan İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, “Çeşitlilik bir sosyal ideal değil, inovasyonun motorudur. Kadınların ve farklı bakış açılarının eksik olduğu teknoloji, toplumu tam anlamıyla temsil edemez” dedi.Ardından Tazi.ai CEO’su Prof. Dr. Zehra Çataltepe ve küresel vizyoner Tariq Qureishy’nin konuşmalarıyla etkinlik devam etti. Big Bang 2025, Harun Tekin ve Koray Candemir’in “Şakalı Akustik” performansıyla sona erdi.

