Big Bang Startup Challenge 2025’te 1,74 milyar TL’yi aşan yatırım ve ödül duyuruldu

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Big Bang Startup Challenge, 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi. Sunuculuğunu M. Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği iki günlük etkinlikte, seçilen 50 teknoloji girişimi yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

50 GİRİŞİM 8 FARKLI DİKEYDE SAHNE ALDI

Etkinliğin ilk gününde Otomotiv ve Mobilite, Enerji, ITU SEED (yabancı girişimler), Yaşam/Medikal Teknolojiler, Makine ve Yapay Zekâ, Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri, İK ve Regülasyon Teknolojileri ile E-Ticaret ve Platformlar olmak üzere 8 dikeyde 50 girişim sunum yaptı. Girişimler, insan odaklı ve etki odaklı teknoloji çözümlerini yatırımcılarla paylaştı.

REKOR YATIRIM AÇIKLAMASI

Big Bang 2025’in ikinci gününde ödüller ve yatırımlar açıklandı. İTÜ Çekirdek girişimlerinin bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı 1,74 milyar TL’yi geçti. Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ilk 5 girişim sırasıyla Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu.Ayrıca 2025 yılında yatırım alan 75 İTÜ Çekirdek girişiminden 9’u sahnede duyuruldu. Bunlar arasında Laska Teknoloji 800 bin dolar, Pardon AI ise 1,5 milyon dolar yatırım aldı.İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, açıklanan rakamların ekosistemin tabana yayılan gücünü gösterdiğini vurguladı ve “Geçen yıl tek bir girişimin 64 milyon dolarlık yatırımı toplamı yukarı çekmişti. Bu yıl ise 75 girişimin daha dengeli dağılımla 41 milyon dolar alması, sürdürülebilir büyümemizin en önemli göstergesi” dedi.

GLOBAL HUB HEDEFİ VE YENİ YATIRIM FONU Prof. Dr. Attila Dikbaş açılış konuşmasında, İTÜ ARI Teknokent’in 22 yıllık yolculuğunu anlattı ve kurumun küresel bir inovasyon merkezi (global hub) olma hedefini yineledi. Maxis ile birlikte kurulan İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 25 milyon dolar hedef büyüklüğe ulaşacağı belirtildi. 2026’da Togg ve TTGV ile yeni dikey programların başlayacağı da duyuruldu. “BİRLİKTE İŞ YAPMAYI ÖĞRENMELİYİZ” İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, konuşmasında etki odaklı girişimciliğin önemine dikkat çekti. Mandal, “Sorunlar artık daha karmaşık. ‘Biz sizin için düşünüyoruz’ değil, ‘biz sizinle birlikte düşünüyoruz’ anlayışına geçmeliyiz. 5. Sanayi Devrimi’nde insan odaklılık ve çeviklik belirleyici olacak” değerlendirmesinde bulundu. IMPACTVERSE PANELİNDE YENİ İŞ BİRLİKLERİ AÇIKLANDI Açılış konuşmalarının ardından, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ve TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek’in katılımıyla ImpactVerse paneli gerçekleştirildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; girişimlere küresel ölçekte etkilerini büyütecek fon yapıları, hızlandırma modelleri ve yeni partnerlik perspektifleri aktarıldı: