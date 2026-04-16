Bihter Dinçel ile Barış Dinçel boşandı

2008 yılında nikâh masasına oturan, Yağmur Ali adında 15 yaşında bir çocukları bulunan Bihter Dinçel ile Barış Dinçel'den ayrılık haberi geldi.

18 yıllık evliliğin sonuna gelen Bihter Dinçel ile Barış Dinçel, 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle tek celsede 'anlaşmalı' olarak boşandı.

Hürriyet'in haberine göre; mahkeme, çocuğunun velayetinin ortak olmasına ve baba Barış Dinçel'in çocuğu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Bihter Dinçel, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam edecek.