4'üncü Dünya Göçebe Oyunları İznik'te başlıyor! Bilal Erdoğan'dan açıklamalar 0:00 / 0:00

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Habertürk TV'de açıklamalar yaptı. Bu yıl 4'üncüsünün Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Göçebe Oyunları hakkında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "4. Dünya Göçbe Oyunları bu yıl Türkiye'de yapılacak. 2014 yılında birincisi Kırgızistan'da yapıldı. Kırgız kardeşlerimiz bu oyunların ikinci ve üçüncüsünü Kırgızistan'da yaptılar. Kırgız kardeşlerimiz buna o kadar sahiplendi ki 4'üncüsünün Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Oyunlar esnasında Spor Bakanlarının toplantısında sonraki ülkeye karar verilecek" dedi. "Dünya Etnospor Konfederasyonu 2015 yılında kuruldu" diye sözlerini sürdüren Bilal Erdoğan, "Benim yapmaya çalıştığım meselelerle ilgili olduğunu fark ettim. Yeni nesillerde canlandırmaya çalıştığımız yok olmaya yüz tutan kültürel öğelerin canlandırılması için. Dünya Göçbe Oyunları'nda bizim ofisimiz yoğun rol oynadı. Faaliyetlerimize İstanbul'da devam ediyoruz" diye konuştu.

60 ÜLKE KATILDI Bilal Erdoğan, "Son oyunlarda 60'ın üzerinde ülke katıldı" derken, "Bu sadece Türk dünyasına hitap etmiyor. Bu Türk kültüründen ibaretmiş gibi düşünüldü" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Cirit Anadolu'da meşhur olan bir spordur. Atlı spor yapanlara ciriti tanıtmış oluyoruz. Bu sporların kendi sınırlarını aşmasına katkı sağlıyoruz. Güreş, binicilik sporları, atıcılık sporlarımız var. Dünyanın 100 ülkesi aynı sporda mücadele etmiyor."

"SADECE SPOR DEĞİL" 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda spor dışında farklı dalların da olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, "Sadece spordan ibaret değil. Onun yanında geleneksel oyunlar var. Aşık diye bir oyun var. Bunun gibi geleneksel oyunları çocuklarla buluşturacağız. Dünya mutfakları var. Yaygın dünya lezzetlerini tattıracağız. El sanatları var. Sahne gösterileri, halk dansları, müzik zenginliği olacak. Dünyanın bu kadar çok kültürel ögesini bir araya getiren başka bir etkinlik bulamazsınız" dedi. Bilal Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "İlgi her geçen sene artıyor. Biz hanımların da katılmasını istiyoruz. Yarışmacı ve seyirci açısından erkekler var. Hanımları teşvik ediyoruz. Kuşak güreşi, genç kızların keyifle yapabildiği bir spor. Güreş ön planda, erkek işi algısı var. Bu sadece güreşten ibaret değil. Atlı okçulukta kızlarımız çok başarılı. Biz buraya hanımların da katılmasını istiyoruz. Gastronomi, el sanatları gibi alanları da düşündüğümüz zaman kültürel zenginlik, herkese hitap eden bir zenginlik."