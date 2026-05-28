        Haberler Dünya Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti

        Bild gazetesi, "CDU'da Başbakan Merz'in yerine gelebilecek isimlerin konuşulduğunu" iddia etti

        Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi kulislerinde Başbakan Friedrich Merz'in görevden ayrılması halinde yerine geçebilecek isimlerin tartışıldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:14 Güncelleme:
        "Merz'in yerine gelebilecek isimler tartışılıyor"

        Alman Bild gazetesinin haberinde, hükümette reform süreçlerinin tıkanması ve CDU'nun oy oranının kamuoyu yoklamalarında düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle parti içinde alternatif liderlik senaryolarının gündeme geldiği savunuldu.

        Haberde, CDU'nun üst düzey yönetim organlarında ve önde gelen parti üyeleri arasında Merz'in yerine başkasının getirilmesinin mümkün olup olmadığının değerlendirildiği ileri sürüldü.

        Söz konusu görüşmelerin resmi bir planlama niteliği taşımadığı, daha çok küçük gruplarda yürütülen fikir alışverişlerinden oluştuğu belirtilen haberde, böyle bir adımın ciddi siyasi riskler taşıdığı iddia edildi.

        Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst en güçlü aday

        Haberde, başbakanın istifa etmesi durumunda seçim yapılmasına gerek olmadan yeni adayın Federal Meclis tarafından seçilebileceği belirtildi.

        Merz'in olası halefleri arasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Boris Rhein ve Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'in isimleri öne çıktı.

        Haberde, özellikle Wüst'ün, mevcut yasama döneminde Merz'in yerine geçebilecek en güçlü aday olarak değerlendirildiği savunuldu.

        Anayasa hukuku uzmanı Josef Franz Lindner'in değerlendirmesine yer verilen haberde, Alman Anayasası'nın 67. maddesi kapsamında Federal Meclis'in "yapıcı güvensizlik oyu" yoluyla mevcut başbakanın yerine yeni bir ismi başbakan seçebileceği kaydedildi.

