Önce Emine sonra Kenan'dan acı haber! Bilecik'te, 17 yaşındaki Yaşar Kenan Özay'ın, 19 yaşındaki Emine Aydın'a motosiklet ile çarptığı kazada, her iki genç de ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Aydın ve Özay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 11.06.2025 - 08:08 Güncelleme: 11.06.2025 - 08:08 facebook

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