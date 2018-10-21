Erhan Yanmaz yönetimindeki mısır yüklü TIR'ın arka lastiği, Sakarya- Bilecik karayolunun Medetli mevkisinde yanmaya başladı. TIR'ı emniyet şeridine çeken sürücü Yanmaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken, Şenol Tilkici idaresindeki pancar yüklü TIR, yangından dolayı yavaşlayan Serkan Akat yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Kamil Karyağdı'nın kullandığı kamyona çarptı.

Pancar yüklü TIR bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan TIR sürücüsü Tilkici'yi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Devrilen TIR'dan saçılan pancarlar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, karayollarının temizlik çalışmasının ardından tekrar açıldı.

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