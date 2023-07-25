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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te 65 işçi yedikleri yemekten zehirlendi

        Bozüyük'te 65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir fabrikada çalışan 65 işçi, yedikleri yemeğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 03:00
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        Bilecik'te 65 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
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        Bozüyük ilçesinde seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

        Yeni Mahalle’de faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

        AA'nın haberine göre; şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

        Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #bilecik
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