Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

        Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı

        Bilecik'te iki kişi, evin bahçesinde kazılan 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Metan gazı kokusu gelen kuyudan bir kişinin cansız bedeni çıkarılırken, diğer kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evin bahçesindeki kuyuya düştüler: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

        Camicedit Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan A.A. (67), sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kuyudan yüksek derecede metan gazı kokusu gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri çalışma yapamadı. AA'nın haberine göre; ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, gaz maskeleriyle kuyuya inerek Nihat Kalkandelen'in (34) cansız bedenine ulaştı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kalkandelen'in cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #bilecik
        #Osmaneli
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı