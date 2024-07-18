Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bilecik'te iki traktör çarpıştı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Bilecik'te iki traktör çarpıştı: 1 ölü

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çarpışan iki traktörden biri şarampole devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü kaza yerinde öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 01:11 Güncelleme: 18.07.2024 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki traktör çarpıştı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Emin Karyel (69) idaresindeki traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bilecik
        #haberler
        #pazaryeri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'nın son ateşlemesi başarıyla gerçekleşti
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu