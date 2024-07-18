Bilecik'te iki traktör çarpıştı: 1 ölü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çarpışan iki traktörden biri şarampole devrildi. Devrilen traktörün sürücüsü kaza yerinde öldü
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Emin Karyel (69) idaresindeki traktör, Pazaryeri-İnegöl karayolunun 4. kilometresinde dönüş yapmak isterken arkadan gelen Ömer Ç'nin (40) kullandığı traktörün arkasındaki demirlere çarpıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde Karyel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karyel'in cenazesi, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer sürücü Ömer Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.