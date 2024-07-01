Bilecik'te otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik Bozüyük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti.
Kaza, geç saatlerde Eskişehir-Bozüyük karayolu Poyra rampası mevkisinde meydana geldi. K.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
DHA'nın haberine göre; kazada, araç sürücüsü K.Ç. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Enes Erdem Çakın hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Çakın'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.