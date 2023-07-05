Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Bilecik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı

Bilecik'te otomobil, seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Bilecik'te otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ağır yaralı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bilecik'te seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Bilecik-Bozüyük karayolunun Şelale rampalarında seyir halindeki Mehmet Ali Ç. idaresindeki otomobil, Talha K'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN ALTINA GİRDİ

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle otomobil, TIR'ın altına girdi.

Otomobilde sıkışan Mehmet Ali Ç. ile eşi Özlem Ç, AFAD ve itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapatılan tek şerit, daha sonra trafiğe açıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kastamonu'da balkonda otururken başına saçma isabet eden genç öldü
GÜNDEM Balkonda oturuyordu, başına isabet eden saçma ile ...
İzmir'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü
GÜNDEM TIR'ın dorsesine çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü
Samsun'da yerinden çıkan beton pompası can aldı
GÜNDEM Yerinden çıkan beton pompası can aldı
İstanbul'da 353 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 353 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
GÜNDEM Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ...
Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
GÜNDEM Çankırı'da geri gönderme merkezinde yangın
Bursa'da doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü
GÜNDEM Doğum günü kutlaması yolunda feci kaza: 2 ölü
Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü - En Son Haberler
GÜNDEM Yeni taşındığı evinde çıkan yangında öldü
Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
GÜNDEM Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Muğla'da suç örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.