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Bilecik’te iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bilecik’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

bilecik
DHA

Bilecik’ten Osmaneli ilçesine giden Mustafa Dinç yönetimindeki 11 AAG 786 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjden karşı yola geçti ve karşı yönden gelen Hasan Üzer idaresindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü Mustafa Dinç ve yanında bulunan İsmail Paycı ile diğer otomobilde bulunan sürücü Hasan Üzer ile araçta bulunan Sedat Üzer, Fethiye Üzer ve Sinan Üzer yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Mustafa Dinç’i güçlükle çıkartırken, yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların yakınları da kaza haberini alarak hastaneye akın etti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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