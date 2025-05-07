Şirket veri tabanları, akıllı şehir altyapıları ve kişisel mobil cihazlar; hepsi karmaşık bir siber ekosisteme dâhil. Küreselleşen dijital ağda saldırı yüzeyi genişlerken bilgi güvenliği, teknoloji stratejisinin en kritik bileşeni hâline geldi. Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, ağ savunması, uygulama güvenliği, kriptografi ve olay müdahalesi gibi disiplinleri harmanlayan iki yıllık ön lisans programıdır (bazı üniversitelerde dört yıllık lisans da bulunur). Öğrenciler, sanal laboratuvarlarda Kali Linux ile penetrasyon testi yapar, SIEM platformlarında log korelasyonu çalışır, siber tatbikat senaryolarında kırmızı-mavi takım görevleri üstlenir. Böylece mezun olduklarında hem teorik temele hem de operasyonel yetkinliğe sahip siber güvenlik teknologları olarak sektöre adım atarlar.

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BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü nedir sorusu, dijital varlıkları korumak için güvenlik mimarisi tasarlayan ve siber tehditleri proaktif yaklaşımla yöneten teknoloji programı olarak yanıtlanabilir. Müfredat; temel ağ teknolojileri, işletim sistemi temelleri, kriptografi prensipleri, güvenlik duvarı ve IDS/IPS konfigürasyonu, zararlı yazılım analizi, güvenli yazılım geliştirme, hukuki ve etik boyutlar gibi modülleri içerir. Öğrenciler, Wireshark ile paket analizi, Metasploit ile açık zafiyet sömürüsü, Python ile otomasyon script’leri yazma ve blok zinciri akıllı sözleşme denetimi gibi uygulamalarda deneyim kazanır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL? Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusunun cevabı çoğu üniversitede dört yarıyıllık ön lisans, bazı kurumlarda sekiz yarıyıllık lisans şeklindedir. Ön lisans modelinde ilk yıl ağ temelleri, işletim sistemleri, programlama ve bilgi güvenliğine giriş dersleri bulunur. İkinci yılda ileri ağ güvenliği, zararlı yazılım analizi, kriptografi, güvenlik yönetimi, olay müdahalesi ve sızma testi laboratuvarı öne çıkar. Program; güvenlik operasyon merkezi (SOC) stajı veya siber tatbikat katılımı ile tamamlanır. Dikey Geçiş Sınavı aracılığıyla bilgisayar mühendisliği veya siber güvenlik lisans programlarına geçiş imkânı mevcuttur. REKLAM BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Bilgi Güvenliği Teknolojisi mezunları ne iş yapar? Güvenlik operasyon merkezlerinde analist olarak alarm triage’ı gerçekleştirir, log ve paket verisinden anomali tespit eder. Penetrasyon testi ekiplerinde iç ağ, web uygulaması ve mobil uygulama sızma testi yürütür; rapor yazar ve iyileştirme önerileri sunar. Uç nokta koruma çözümlerini yöneterek fidye yazılımı önleme stratejisini uygular, SIEM kural setlerini günceller. Kriptografi odaklı rollerde PKI altyapısı yönetir, dijital sertifika yaşam döngüsünü izler. Bulut güvenliği alanında IAM politikaları yazar, konteyner güvenlik taraması yapar. Ayrıca adli bilişim birimlerinde disk imajı alma, veri kurtarma ve timeline analizi gibi süreçlerde görev alabilir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI Bilgi Güvenliği Teknolojisi mezunları iş olanakları açısından bankalar, telekom operatörleri, e-ticaret firmaları, savunma sanayii şirketleri, bulut hizmet sağlayıcıları, regülasyon kurumları ve siber güvenlik danışmanlık şirketlerini kapsar. FinTech ve HealthTech start-up’ları, uyumluluk gerekliliklerini karşılamak için siber güvenlik teknikerlerine ihtiyaç duyar. Enerji ve ulaştırma gibi kritik altyapı işletmecileri, SCADA/OT güvenliği için alan bilgisi olan mezunları istihdam eder. Ulusal siber olay müdahale ekipleri (SOME), acil durum analisti ve zararlı yazılım analisti pozisyonları açar. REKLAM BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR? Bilgi Güvenliği Teknolojisi mezunları nerede çalışır? Ankara ve İstanbul’daki siber güvenlik kümelenmesi içinde yer alan SOC merkezleri, bankaların Siber Tehdit İstihbarat departmanları, uluslararası danışmanlık şirketlerinin Red Team ofisleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun siber savunma laboratuvarı, savunma sanayi firmalarının güvenlik araştırma birimleri ve e-devlet kapısı altyapısının güvenlik yönetim ekipleri başlıca alanlardır. Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla küresel firmaların 7/24 SOC operasyonları da mezunlara off-site kontrat seçenekleri sunar.