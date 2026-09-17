Ateş Yağmuru (Skyfire), bir yanardağ patlamasının yol açtığı büyük felaketi merkezine alan aksiyon ve macera filmidir. Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu yapımda, Tianhuo Adası'nda yaşayan ve çalışan insanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Film, yıllar önce annesini bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li'nin adaya dönüşüyle başlayan olayları anlatır. Yanardağın yeniden harekete geçmesiyle birlikte adadaki insanlar kaçış yolları ararken büyük bir kaos yaşanır. Peki, Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi? İşte Skyfire filmiyle ilgili tüm detaylar...

REKLAM

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ateş Yağmuru filmi, Pasifik'teki volkanik kuşakta yer alan Tianhuo Adası'nda yaşanan büyük bir yanardağ felaketini konu alıyor. İş insanı Jack Harris tarafından dev bir yanardağ tema parkına dönüştürülen ada, ziyaretçilerine tehlikeli bir macera sunarken büyük bir tehditle karşı karşıya kalır.

Annesini yıllar önce adada meydana gelen bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li, geliştirdiği volkanik uyarı sistemi sayesinde yeni bir faciayı önlemek amacıyla Tianhuo Adası'na geri döner. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan yanardağın aniden faaliyete geçmesi, adadaki herkesin hayatını tehlikeye atar.

REKLAM

Büyük patlamalar, lav akıntıları ve art arda yaşanan yıkımlarla birlikte insanlar adadan kaçabilmek için mücadele eder. Meng Li ve diğer karakterler, ölümcül tehlikelerin ortasında hayatta kalmanın yollarını ararken zamanla yarışır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Wentao Li rolünde Wang Xueqi

Hannah Quinlivan, Meng Li rolünde.

Shawn Dou, Zhengnan Xiao rolünde

Jason Isaacs, Jack Harris rolünde.

Beeland Rogers, Genç Meng Li rolünde.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ateş Yağmuru (Skyfire), 2019 yılında vizyona giren bir aksiyon ve macera filmidir. Yapımın çekim süreci ve gösterim tarihi, filmin sinema geçmişi açısından merak edilen konular arasında yer alıyor.

REKLAM

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya ve Çin'de gerçekleştirildi.