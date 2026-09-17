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        Haberler Bilgi Magazin Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Ateş Yağmuru filmi konusu nedir? Ateş Yağmuru oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Ateş Yağmuru filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Aksiyon ve macera türündeki yapım, Tianhuo Adası'nda yeniden faaliyete geçen ölümcül bir yanardağın çevresinde gelişen olayları konu alıyor. Filmde, volkanik bir felaketin ortasında hayatta kalmaya çalışan insanların mücadelesi ve zamana karşı verdikleri yaşam savaşı işleniyor. Peki, Ateş Yağmuru filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve Skyfire ne zaman, nerede çekildi? İşte Ateş Yağmuru filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Ateş Yağmuru filmi konusu

        Ateş Yağmuru (Skyfire), bir yanardağ patlamasının yol açtığı büyük felaketi merkezine alan aksiyon ve macera filmidir. Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu yapımda, Tianhuo Adası'nda yaşayan ve çalışan insanlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Film, yıllar önce annesini bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li'nin adaya dönüşüyle başlayan olayları anlatır. Yanardağın yeniden harekete geçmesiyle birlikte adadaki insanlar kaçış yolları ararken büyük bir kaos yaşanır. Peki, Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi? İşte Skyfire filmiyle ilgili tüm detaylar...

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        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Ateş Yağmuru filmi, Pasifik'teki volkanik kuşakta yer alan Tianhuo Adası'nda yaşanan büyük bir yanardağ felaketini konu alıyor. İş insanı Jack Harris tarafından dev bir yanardağ tema parkına dönüştürülen ada, ziyaretçilerine tehlikeli bir macera sunarken büyük bir tehditle karşı karşıya kalır.

        Annesini yıllar önce adada meydana gelen bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li, geliştirdiği volkanik uyarı sistemi sayesinde yeni bir faciayı önlemek amacıyla Tianhuo Adası'na geri döner. Ancak uzun süredir sessizliğini koruyan yanardağın aniden faaliyete geçmesi, adadaki herkesin hayatını tehlikeye atar.

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        Büyük patlamalar, lav akıntıları ve art arda yaşanan yıkımlarla birlikte insanlar adadan kaçabilmek için mücadele eder. Meng Li ve diğer karakterler, ölümcül tehlikelerin ortasında hayatta kalmanın yollarını ararken zamanla yarışır.

        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Wentao Li rolünde Wang Xueqi

        Hannah Quinlivan, Meng Li rolünde.

        Shawn Dou, Zhengnan Xiao rolünde

        Jason Isaacs, Jack Harris rolünde.

        Beeland Rogers, Genç Meng Li rolünde.

        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Ateş Yağmuru (Skyfire), 2019 yılında vizyona giren bir aksiyon ve macera filmidir. Yapımın çekim süreci ve gösterim tarihi, filmin sinema geçmişi açısından merak edilen konular arasında yer alıyor.

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        ATEŞ YAĞMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ateş Yağmuru filminin çekimlerinin önemli bölümü Malezya ve Çin'de gerçekleştirildi.

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