13. YARGI PAKETİ MADDELERİ: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, infaz düzenlemesi ile af var mı, süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak?

13. YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Denetimli serbestlik düzenlemesi de 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrılma koşulları ve dışarıda infaz uygulamalarıyla ilgili olası değişikliklerin kapsamı, kanun teklifinin içeriğine bağlı olacak.

Şu an için yeni paketin denetimli serbestlik konusunda hangi somut değişiklikleri getireceği açıklanmış değil. Bu nedenle belirli bir yıl, süre veya tüm hükümlüleri kapsayan bir uygulama kesinleşmiş gibi sunulmamalı.