13. YARGI PAKETİ MADDELERİ: 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde neler var, infaz düzenlemesi ile af var mı, süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
13. Yargı Paketi düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları sonrasında 13. Yargı Paketi'nin ne zaman Meclis'e geleceği ve hangi maddeleri içereceği araştırılmaya başlandı. Yeni yargı paketi kapsamında özellikle nafaka, boşanma davaları ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Ceza infaz düzenlemesi, genel af ve denetimli serbestlik konuları da vatandaşların merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Bakan Gürlek, düzenlemenin ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmesinin planlandığını açıkladı. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi için çalışmalar sürerken vatandaşlar Adalet Bakanlığı ve TBMM'den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. Bakan Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve aile hukukuna ilişkin düzenlemeler konusunda yeni adımlar atılacağını belirtti. Ekim ayında Meclis gündemine taşınması planlanan düzenlemede nafaka ve boşanma süreçleriyle ilgili başlıkların yer alması bekleniyor. Bununla birlikte infaz düzenlemesi, genel af ve denetimli serbestlik konusunda kesinleşmiş bir madde listesi henüz açıklanmadı. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, genel af ve infaz düzenlemesi olacak mı? İşte 2026 13. Yargı Paketi son durum...
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 19 Eylül 2026 tarihli açıklamasına göre yeni yargı düzenlemesinin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Bakan, yargılamaların hızlandırılması ve adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Ancak paketin Meclis'e sunulacağı kesin gün açıklanmadı. Düzenlemenin ne zaman komisyon gündemine alınacağı ve Genel Kurul sürecinin hangi tarihte başlayacağı, resmi kanun teklifinin sunulmasıyla netleşecek.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş kanun teklifi henüz yayımlanmadığı için tüm maddeleri resmi bir liste halinde açıklanmış değil. Bakanlık açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gündemde bulunan başlıklar arasında şunlar yer alıyor:
Nafaka düzenlemesi
Boşanma davalarının hızlandırılması
Aile hukukuna ilişkin düzenlemeler
Yargı süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi
Adalet hizmetlerine erişimin geliştirilmesi
Bu başlıkların kapsamı, kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından kesinleşecek.
13. YARGI PAKETİ NAFAKA DÜZENLEMESİ İÇERECEK Mİ?
13. Yargı Paketi kapsamında nafaka ve aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler gündeme geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığı belirtildi.
Yeni düzenlemede nafaka süresi, tarafların ekonomik durumları ve evlilik süresi gibi kriterlerin nasıl değerlendirileceği merak ediliyor. Ancak süresiz nafakanın hangi koşullarda değiştirileceğine ilişkin kesin hükümler, henüz yayımlanmış bir kanun teklifi üzerinden açıklanmış değil.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
Süresiz nafaka konusunda yeni bir yasal düzenleme hazırlanması planlanıyor. Bununla birlikte mevcut uygulamanın tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı veya hangi kriterlere göre yeniden düzenleneceği henüz kesinleşmedi.
Yasal düzenlemenin içeriği, TBMM'ye sunulacak teklif ve yasama süreci sonrasında netlik kazanacak.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VE GENEL AF VAR MI?
13. Yargı Paketi gündeminde infaz düzenlemesi, genel af ve denetimli serbestlik konuları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak mevcut açıklamalarda genel af veya kapsamlı bir infaz indiriminin kesin olarak yürürlüğe gireceği duyurulmuş değil.
Ceza infaz sistemine ilişkin olası değişiklikler hakkında resmi kanun teklifi yayımlanmadan kimlerin yararlanacağı, ceza sürelerinin nasıl değişeceği veya tahliye koşullarının genişletilip genişletilmeyeceği konusunda kesin bilgi verilemez.
13. YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Denetimli serbestlik düzenlemesi de 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrılma koşulları ve dışarıda infaz uygulamalarıyla ilgili olası değişikliklerin kapsamı, kanun teklifinin içeriğine bağlı olacak.
Şu an için yeni paketin denetimli serbestlik konusunda hangi somut değişiklikleri getireceği açıklanmış değil. Bu nedenle belirli bir yıl, süre veya tüm hükümlüleri kapsayan bir uygulama kesinleşmiş gibi sunulmamalı.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmuş kesin bir kanun teklifi metni bulunmuyor. Açıklanan planlamaya göre düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
Teklif Meclis'e sunulduğunda madde sayısı, komisyon görüşmeleri, Genel Kurul süreci ve yürürlük tarihine ilişkin bilgiler daha net şekilde ortaya çıkacak.