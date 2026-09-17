13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? Yeni Yargı Paleti maddeleri neler, nafaka düzenlemesi nasıl olacak?
13. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri, Adalet Bakanlığı tarafından yapılması beklenen yeni yargı düzenlemelerini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 12. Yargı Paketi'nin yasalaşmasının ardından gözler, 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e ne zaman sunulacağına çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarında paketin ekim ayında gündeme getirilmesi ve yaklaşık 24-25 maddeden oluşması planı öne çıktı. Özellikle 13. Yargı Paketi nafaka düzenlemesi, infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik ve genel af iddiaları yakından takip ediliyor. Peki, 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler, infaz ve nafaka düzenlemesi olacak mı? İşte 13. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği...
13. Yargı Paketi kapsamında yargı süreçlerinin hızlandırılması, adalet hizmetlerinin geliştirilmesi ve bazı hukuki düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eylül ayında yaptığı açıklamalarda, çalışmanın ekim ayında Meclis gündemine taşınmasının planlandığı belirtildi. Nafaka konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından yeni bir yasal düzenleme gündeme geldi. Peki, 13. Yargı Paketi maddeleri neler, süresiz nafaka düzenlemesi nasıl olacak 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz affı çıkacak mı? İşte detaylar...
13. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?
13. Yargı Paketi henüz çıkmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda paket, TBMM'ye sunulmuş ve yasalaşmış bir kanun olarak yürürlükte bulunmuyor.
Bir yargı paketinin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması, ilgili komisyonda görüşülmesi, Genel Kurul'da kabul edilmesi ve ardından Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine getirilmesi planlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 7 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamalarda paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğü belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Bu nedenle ekim ayı, 13. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulması açısından açıklanan planlamayla örtüşüyor.
Ancak paketin Meclis'e sunulacağı kesin gün, Genel Kurul'da kabul edileceği tarih ve Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği zaman henüz kesinleşmiş değil. 13. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak? Bu sorunun net yanıtı, teklifin TBMM'ye sunulmasının ardından belli olacak.
13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
13. Yargı Paketi'nin kesinleşmiş kanun teklifi henüz yayımlanmadığı için maddelerin tamamını kesin bir liste halinde açıklamak mümkün değil. Bakanlık açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan çalışmalarda öne çıkan başlıklar arasında şu konular bulunuyor:
Yargı süreçlerinin hızlandırılması
Adalet hizmetlerinin geliştirilmesi
Boşanma ve nafaka hukukuna yönelik düzenlemeler
İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
Yargı hizmetlerinin işleyişine ilişkin düzenlemeler
Bu başlıkların pakette hangi maddelerle yer alacağı, kapsamı ve yürürlük koşulları resmî teklif metni açıklandığında netleşecek.
13. YARGI PAKETİ NAFAKA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?
13. Yargı Paketi'nde en çok merak edilen konulardan biri nafaka düzenlemesi. Özellikle süresiz nafakanın kaldırılıp kaldırılmayacağı, nafaka süresinin nasıl belirleneceği ve mevcut nafaka yükümlülüklerinin değişip değişmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eylül ayındaki açıklamalarında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ekim ayında gündeme getirilmesinin planlandığını belirtti. Bu açıklama, nafaka başlığının yeni yargı paketi kapsamında ele alınabileceğine işaret ediyor.
SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?
Süresiz nafakaya ilişkin yeni bir yasal düzenleme planlanıyor ancak mevcut teklif metni açıklanmadığı için nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceği kesinleşmiş değil.
Kamuoyunda tartışılan olası modellerde evliliğin süresi, tarafların ekonomik koşulları ve nafaka ihtiyacının değerlendirilmesi gibi kriterler gündeme geliyor. Bunlar, resmî kanun metni yayımlanmadan kesinleşmiş hükümler olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
13. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olup olmayacağı, özellikle hükümlüler ve yakınları tarafından takip ediliyor. İnfaz süreleri, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme ve olası af düzenlemeleriyle ilgili farklı iddialar gündeme geliyor.
Ancak TBMM'ye sunulmuş resmî 13. Yargı Paketi teklif metni bulunmadığından, infaz düzenlemesinin kapsamı ve hangi suç gruplarını etkileyeceği kesin olarak açıklanmış değil.
13. YARGI PAKETİ GENEL AF ÇIKACAK MI?
Yargı Paketi kapsamında genel af çıkacağına ilişkin kesinleşmiş bir kanun düzenlemesi bulunmuyor. Genel af, TBMM'nin anayasal çoğunluk koşullarına tabi ayrı bir hukuki düzenleme gerektiriyor.
Bu nedenle sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarında yer alan af iddiaları, resmî teklif metni veya yetkili makam açıklamasıyla doğrulanmadığı sürece kesin bilgi olarak değerlendirilmemeli.
13. YARGI PAKETİ DENETİMLİ SERBESTLİK DÜZENLEMESİ OLACAK MI?
Denetimli serbestlik düzenlemesi de 13. Yargı Paketi hakkında araştırılan konular arasında bulunuyor. Hükümlülerin ceza infaz kurumundan ayrılma koşulları ve dışarıda infaz uygulamalarıyla ilgili olası değişikliklerin kapsamı, kanun teklifinin içeriğine bağlı olacak.
Şu an için yeni paketin denetimli serbestlik konusunda hangi somut değişiklikleri getireceği açıklanmış değil. Bu nedenle belirli bir yıl, süre veya tüm hükümlüleri kapsayan bir uygulama kesinleşmiş gibi sunulmamalı.
13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
13. Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulmuş kesin bir kanun teklifi metni bulunmuyor. Açıklanan planlamaya göre düzenlemenin ekim ayında Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
Teklif Meclis'e sunulduğunda madde sayısı, komisyon görüşmeleri, Genel Kurul süreci ve yürürlük tarihine ilişkin bilgiler daha net şekilde ortaya çıkacak.