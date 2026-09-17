SÜRESİZ NAFAKA KALKACAK MI?

Süresiz nafakaya ilişkin yeni bir yasal düzenleme planlanıyor ancak mevcut teklif metni açıklanmadığı için nafakanın hangi koşullarda ve ne kadar süreyle ödeneceği kesinleşmiş değil.

Kamuoyunda tartışılan olası modellerde evliliğin süresi, tarafların ekonomik koşulları ve nafaka ihtiyacının değerlendirilmesi gibi kriterler gündeme geliyor. Bunlar, resmî kanun metni yayımlanmadan kesinleşmiş hükümler olarak değerlendirilmemeli.