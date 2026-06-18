15 Temmuz resmi tatil mi, haftanın hangi gününe denk geliyor? 2026 resmi tatil takvimi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi?

15 Temmuz resmi tatil mi? Temmuz ayında tatil ve organizasyon planı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki resmi izin ve çalışma takvimlerinin yayınlanmasının ardından başta belirtilen soru cevabını buldu. Peki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar, kargolar, hastaneler ve resmi kurumlar kapalı mı olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...