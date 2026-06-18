15 Temmuz resmi tatil mi, haftanın hangi gününe denk geliyor? 2026 resmi tatil takvimi... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi?
15 Temmuz resmi tatil mi? Temmuz ayı için plan yapacaklar özellikle de çalışanlar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 2026 resmi tatil takviminin yayınlanmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı da belli oldu. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:49 Güncelleme:
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15 Temmuz resmi tatil mi? Temmuz ayında tatil ve organizasyon planı yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki resmi izin ve çalışma takvimlerinin yayınlanmasının ardından başta belirtilen soru cevabını buldu. Peki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar, kargolar, hastaneler ve resmi kurumlar kapalı mı olacak? İşte merak edilen ayrıntılar...
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15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.
15 Temmuz 2026 tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir.
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15 Temmuz'da bankalar, kargolar, hastaneler ve resmi kurumlar kapalı olacak.
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