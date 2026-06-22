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        Haberler Bilgi Gündem 2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI || KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

        2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI || KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

        2026 KPSS Lisans başvurularına yönelik merak artarken, adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak resmi takvime odaklanmış durumda. Lisans düzeyinde KPSS başvurularının genellikle yaz aylarında alındığı bilinirken, sınav sürecinin de sonbahara doğru ilerlemesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve ücret detayları netleştiğinde yoğun bir başvuru trafiği yaşanması öngörülüyor. Peki KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru ücreti ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:29 Güncelleme:
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        1

        2026 KPSS Lisans başvurularına yönelik merak artarken, adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak resmi takvime odaklanmış durumda. Lisans düzeyinde KPSS başvurularının genellikle yaz aylarında alındığı bilinirken, sınav sürecinin de sonbahara doğru ilerlemesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve ücret detayları netleştiğinde yoğun bir başvuru trafiği yaşanması öngörülüyor. Peki KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru ücreti ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        KPSS LİSANS SINAVI TARİHLERİ

        KPSS Lisans sınav süreci bu yıl üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı 6 Eylül’de yapılırken, Alan Bilgisi sınavlarının birinci oturumu 12 Eylül’de, ikinci oturumu ise 13 Eylül’de adaylarla buluşacak. Adaylar, farklı alanlara yönelik bu oturumlarla kamu personeli olma yolunda önemli bir aşamayı tamamlamış olacak.

        3

        KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

        KPSS lisans başvuruları 1 Temmuz itibarıyla alınmaya başlayacak ve adaylar başvuru işlemlerini 13 Temmuz’a kadar tamamlayabilecek. Bu tarihler arasında başvurusunu gerçekleştirmeyen adaylar, sınava katılma hakkını kaçıracak.

        4

        KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS lisans başvuru ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ücretlerin, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte ÖSYM tarafından netleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl (2025) ise adaylar Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için 570,00 TL ödeme yaparken, Alan Bilgisi sınavlarında ise her bir oturum için 350,00 TL ücret ödemişti. Bu yılki güncel ücretlerin de başvuru kılavuzuyla birlikte açıklanması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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