2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI || KPSS lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS lisans başvuru ücretleri henüz resmi olarak duyurulmadı. Ücretlerin, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte ÖSYM tarafından netleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl (2025) ise adaylar Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için 570,00 TL ödeme yaparken, Alan Bilgisi sınavlarında ise her bir oturum için 350,00 TL ücret ödemişti. Bu yılki güncel ücretlerin de başvuru kılavuzuyla birlikte açıklanması bekleniyor.