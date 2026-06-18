A101’in 18 Haziran 2026 tarihli “Aldın Aldın” aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yarın itibarıyla A101 marketlerde satışa sunulacak yeni indirimli ürünler, teknoloji ürünlerinden ev yaşam eşyalarına kadar geniş bir yelpazede tüketicilerle buluşacak. Bu haftanın broşüründe kişisel smoothie blender, masaj aleti, LED ampul, elektrikli motorlu bisiklet, şarjlı yüksek basınçlı yıkama makinesi, evcil hayvan tüy kesme ve bakım seti ile akıllı takip cihazı öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Alüminyum tabureli masa seti, katlanabilir kamp sandalyesi, ışıklı binilebilir oyuncak araba, 4+1 merdiven, döküm ızgara tava ve kurutmalık gibi ev ve yaşam kategorisindeki ürünler de katalogda dikkat çekiyor. Ayrıca 449 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan maxi hurç çeşitleri, haftanın ilgi gören kampanyalı ürünleri arasında bulunuyor. İşte A101’in 18 Haziran 2026 tarihli güncel aktüel kataloğu ve merak edilen tüm ayrıntılar…