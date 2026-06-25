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        Haberler Bilgi Alışveriş BUGÜN RAFLARDA... A101 25 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Bu Perşembe A101 markette satışa çıkan ürünler neler? Klima, Oyuncu Koltuğu, Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi geldi!

        A101 25 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA: Bu Perşembe A101 markette satışa çıkan ürünler neler? Klima, Oyuncu Koltuğu, Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi geldi!

        A101'in 25 Haziran 2026 Perşembe günü geçerli olacak "Aldın Aldın" aktüel ürün kataloğu yayımlandı. Yeni hafta indirimleriyle birlikte mağaza raflarına gelecek ürünler, teknoloji, ev yaşamı, bahçe ve kişisel kullanım kategorilerinde geniş bir yelpazeye sunuyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında akıllı televizyonlar, oyuncu ekipmanları, taşınabilir hoparlörler, vantilatör çeşitleri, klima ve soğutma sistemleri, elektrikli scooter ve bisikletler, moped, çocuk araçları, temizlik ve bahçe ürünleri ile ev düzenleyici çözümler bulunuyor. Teknoloji ve ev ürünlerinin ağırlıkta olduğu yeni katalog, 25 Haziran itibarıyla A101 mağazalarında satışa sunulacak. İşte bu haftaki A101 Haziran kataloğunun öne çıkan indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 25 Haziran 2026 Perşembe günü geçerli olacak “Aldın Aldın” aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta mağazalara gelecek ürünler, teknoloji, ev yaşamı, mutfak, kişisel bakım ve outdoor kategorilerinde geniş bir ürün çeşitliliği sunuyor. A101 tarafından hazırlanan yeni indirim broşüründe televizyon, oyun ekipmanları, kablosuz aksesuarlar, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra klima, soğutma sistemleri ve elektrikli ulaşım araçları da katalogda dikkat çeken gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca mutfak gereçleri, bahçe ekipmanları, dekoratif ürünler, çocuk oyuncakları ve ev düzenleyici ürünler de bu haftanın aktüel listesinde bulunuyor. İşte 25 Haziran 2026 A101 Aldın Aldın indirim broşürü haberimizde...

        2

        A101 25 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Toshiba 55" 4K UHD Vidaa Tv 30.999 TL

        Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL

        50" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.999 TL

        43" Frameless FHD Whale OS 10 QLED Tv 11.999 TL

        55" UHD Smart Google Tv 21.999 TL

        3

        Oyun Konsolu 599 TL

        Samsung Galaxy A16 Cep Telefonu 10.999 TL

        Akım Korumalı LED Işıklı USB'li Priz Çoklayıcı 379 TL

        Ayrılabilir TWS Bluetooth Hoparlör 699 TL

        Gaming Hoparlör 599 TL

        Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL

        Kablosuz Şarj Standı 399 TL

        Bluetooth Hoparlör 699 TL

        Gaming Klavye 699 TL

        Gaming Mouse 249 TL

        4

        5 Programlı Bulaşık Makinesi 13.999 TL

        Çamaşır Makinesi 16.499 TL

        Buzdolabı 19.999 TL

        5

        Tavan Vantilatör 6.999 TL

        Hava Üflemeli Saç Düzleştirici 6.999 TL

        Sirkülasyonlu Vantilatör 1.399 TL

        El Mikseri 499 TL

        Inox Kablosuz Su Isıtıcı 699 TL

        Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

        Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL

        Şarjlı Pervanesiz Fan 249 TL

        6 Başlıklı Epilasyon Seti 999 TL

        Kişisel Blender 1.699 TL

        6

        Samsung 12.000 BTU Klima 30.999 TL

        SEG Inverter Klima 18.000 BTU 33.499 TL

        Dijitech Air CW18000 Cool Wi-fi Klima 33.499 TL

        Fujiplus 18.000 BTU Klima 33.999 TL

        SEG Inverter Klima 12.000 BTU 24.499 TL

        Dijitech Air CW15000 Cool Wi-fi Klima 24.499 TL

        7

        Katlanabilir Elektrikli Scooter 15.490 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

        YIDE SEO3 Max Elektrikli Moped 39.990 TL

        RSX5 150 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

        8

        Akordiyon Katlanır Su Bidonu 149 TL

        Düdüklü Tencere 999 TL

        3'lü Bambu Kesme Tahtası 249 TL

        Mini Kek Kalıbı Çeşitleri 129 TL

        Döküm Sahan 449 TL

        Mini Sos Tava 189 TL

        Sunumluk Tepsi 99,50 TL

        Desenli Cam Tepsi 109 TL

        3'lü Mini Buzluk 49,50 TL

        12'li Saklama Kabı 299 TL

        Ahşap Tepsi 99,50 TL

        Borosilikat Tencere 429 TL

        9

        Ebeveyn Kontrollü Araba 1.299 TL

        Oyuncak Pedallı Römorklu Traktör 1.999 TL

        Basketbol ve Futbol Kalesi 429 TL

        320 Parça Çıtçıt Puzzle Blok 269 TL

        Prenses Figürleri ve Aksesuarları 299 TL

        Tamir Tezgahı 729 TL

        Dinozor Pisti 699 TL

        Şekilli Balon Seti 45 TL

        Havuzlu Mıknatıslı Balık Tutma Seti 229 TL

        10

        Dokuma Halı 1.149 TL

        Jüt Görünümlü Naturel Halı 120x180 cm 999 TL

        Şnorkel Tam Yüz Maske 699 TL

        Çift Kişilik Alez 449 TL

        Yastık Alezi 99,50 TL

        Tek Kişilik Alez 349 TL

        Plaj Havlusu 159 TL

        Peştamal 149 TL

        Su Emici Banyo Paspas Takımı 249 TL

        11

        Şarjlı Havuz Temizleme Makinesi 9.990 TL

        Bahçe Hortumu 7,5 M 155 TL

        Uzayan Bahçe Hortum Seti 299 TL

        Çok Amaçlı Depolama Sandığı 679 TL

        Slim Organizer 199 TL

        Sineek Öldürücü Raket 149 TL

        Bahçe Seti 3'lü 69 TL

        Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

        Polo Koltuk 299 TL

        12

        Oyuncu Masası 2.399 TL

        Oyuncu Koltuğu 3.699 TL

        LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 849 TL

        Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 279 TL

        Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 249 TL

        13

        Büyük Boy ABS Valiz 1.299 TL

        Orta Boy ABS Valiz 1.099 TL

        Kabin Boy ABS Valiz 949 TL

        ABS Makyaj Çantası 399 TL

        Büyük Boy Valiz Kılıfı 179 TL

        Kabin Boy Valiz Kılıfı 139 TL

        3 Katlı Kurutmalık 1.199 TL

        Masa ve Duvar Saati 199 TL

        14

        Ananas Sirkesi 500 ml 179 TL

        Yerli Trakya Pilavlık Pirinç 149,50 TL

        Midyat Bulguru 1 KG 44,50 TL

        Premium Tortilla Lavaş 95 TL

        Pesto Sos 180g 99,50 TL

        Su 12*330 ml 85 TL

        15

        Süt 1L 55 TL

        Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 399 TL

        Rende Mozzarella Peyniri 1 KG 399 TL

        Dondurulmuş Somon Fileto 400g 269 TL

        İçilebilir Probiyotik Yoğurt 39,50 TL

        16

        Oda Spreyi 500 ml 249 TL

        Dekoratif Mum 120g 199 TL

        Sıvı Sabun 385 ml 109 TL

        Sleepy Islak Havlu 120'li 59,50 TL

        Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,5L 269 TL

        Çamaşır Parfümü 189 TL

        15'li Far Paleti 299 TL

        Kapatıcı Fırçası 59,50 TL

        Allık Fırçası 69,50 TL

        Far Fırçası 59,50 TL

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