AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI 2026 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde yer alan 3. dönem sınav sürecine ilişkin detaylar netleşirken, gözler hem sınav tarihine hem de sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre yaz döneminde uygulanacak sınavların hangi günlerde yapılacağı kesinlik kazanırken, adaylar sınav merkezleri ve oturum bilgilerini öğrenebilecekleri giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını da yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde yer alan 3. dönem sınav sürecine ilişkin detaylar netleşirken, gözler hem sınav tarihine hem de sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre yaz döneminde uygulanacak sınavların hangi günlerde yapılacağı kesinlik kazanırken, adaylar sınav merkezleri ve oturum bilgilerini öğrenebilecekleri giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını da yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav takvimi doğrultusunda, yüz yüze gerçekleştirilecek yazılı sınavlar 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde basılı evrak kullanılarak okullarda uygulanacaktır. Bu sınavlara katılacak adayların, belirtilen günlerde sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
Öte yandan e-Sınav sistemini tercih eden öğrenciler için süreç daha geniş bir zaman dilimine yayılmış olup, randevu oluşturan adayların sınavları 01 Temmuz ile 03 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Adayların sınav tarihlerini kaçırmamaları ve randevu saatlerine uygun şekilde sınav merkezlerinde bulunmaları büyük önem taşımaktadır.
AÖL YAZILI SINAV GİRİŞ BELGELERİ BELLİ OLDU MU?
Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yazılı sınavlarına ilişkin sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sınava katılacakları okul ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerinin, sınav tarihine kısa bir süre kala erişime açılması bekleniyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu belgelerin genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayımlandığı göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.