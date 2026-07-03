AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI 2026 | AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde yer alan 3. dönem sınav sürecine ilişkin detaylar netleşirken, gözler hem sınav tarihine hem de sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen takvime göre yaz döneminde uygulanacak sınavların hangi günlerde yapılacağı kesinlik kazanırken, adaylar sınav merkezleri ve oturum bilgilerini öğrenebilecekleri giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını da yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL yazılı sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde.