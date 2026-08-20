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        Haberler Bilgi Adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü? Son dakika: Uzmanlarda ilk görüşler geldi! İşte detaylar

        Adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü? Son dakika: Uzmanlarda ilk görüşler geldi! İşte detaylar

        Adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü? İstanbul açıklarında Marmara Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan sismik hareketlilikte 50'den fazla deprem kaydedildi. Yaşanan hareketlilikle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı da en çok sorgulanıp merak edilenler arasında ilk sırlara yer eleşti. Peki, adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü? İşte sorgulanan sorunun cevabı ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
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        İstanbul Adalar açıklarında denizde art arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem sonrasında "Adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hemen belirtelim ki uzmanlardan konuyla ilgili ilk değerlendirmeler geldi. Peki, adalar depremi olası İstanbul depreminin öncüsü mü? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

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        ADALAR DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİ ÖNCÜSÜ MÜ?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremler verilerine göre, dün saat 13.00'ten bu sabah saatlerine kadar Marmara Denizi açıklarında çok sayıda sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıların önemli bölümü Adalar açıklarında kaydedilirken, depremlerin derinlikleri yaklaşık 7 ila 15 kilometre arasında değişti.

        Verilere göre, bölgedeki en büyük deprem saat 17.43'te Adalar açıklarında meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Aynı bölgede 2,9, 2,8, 2,7 ve 2,6 büyüklüğünde depremler de kayıt altına alındı.

        Uzmanlar, çoğu 3 ve daha düşük büyüklükte gerçekleşen depremleri, AA muhabirine değerlendirdi.

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        "Fayın enerji boşaltma durumu söz konusu değil"

        Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, söz konusu depremlere ilişkin, "Fayın aktif olduğunun dışında herhangi bir belirti yok. Bu, fayın ölü değil diri olduğunun, deprem üretme potansiyelinin olduğunun göstergesidir. Herhangi bir büyük depremin işaretçisi olarak değerlendirilemez." ifadelerini kullandı.

        Yaşanan depremlere "deprem fırtınası" denilmesi için biraz daha izlenmesi gerektiğini belirten Tüysüz, "Bunlar fayın enerji boşalttığı anlamına da gelmez çünkü depremler çok küçük. Yalnızca o fay üzerinde stres biriktiğini, fayın küçük küçük kırıldığını gösteriyor ama büyük bir deprem olur olmaz yönünde bir işaret vermiyor." dedi.

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        "Bu depremler normal, korkulacak bir durum yok"

        İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan da mikro depremlerin oluştuğunu, bunların da büyük depremi getirecek büyüklükte olmadığını söyledi.

        Büyüklüğün 3'ün altında olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Altan, "Eğer 4-5'lere gelseydi, biraz daha dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu Kuzey Anadolu Fay Hattı, dikkat etmemiz gereken, önemsediğimiz, en büyük, en tehlikeli fay hattımız. Ondan dolayı buradaki bütün hareketlilikleri takip edip dikkate almamız gerekir. Buradaki hareketlilik bizim için gayet önemli ama şimdiye kadar 3'ten küçük olduğu için korkulacak ya da büyük deprem oluşturacak bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

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        Altan, meydana gelen depremlerin tektonik olduğu için "deprem fırtınası" olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Fayın enerji boşaltma diye bir durumu söz konusu değil. Bu depremler gayet normal depremler, korkulacak bir durum yok." diye konuştu.

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