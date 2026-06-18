ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Zabıt kâtibi kadrosu için 5.259 kişi, infaz ve koruma memuru (İKM) için 4.508 kişi, destek personeli (hizmetli, şoför vb.) için 1.300 kişi, mübaşir için 1.041 kişi ve icra kâtibi için 900 kişilik kontenjan ayrıldı.

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda 524 kişi, psikolog kadrosunda 410 kişi, teknisyen kadrosunda 322 kişi, büro personeli kadrosunda 316 kişi, hemşire kadrosunda 286 kişi ve sosyal çalışmacı kadrosunda ise 90 kişi istihdam edilecek.