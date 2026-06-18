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        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı son tarih 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı şartları ne, başvuru nasıl yapılır?

        Adalet Bakanlığı personel alımı son tarih 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru ekranı

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru (İKM), mübaşir ve destek personeli kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuruların son gününü ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman sona erecek, başvurular nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Kamuda kariyer hedefleyen adayların gündeminde Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı yer alıyor. 2026 personel alımı kapsamında farklı kadrolar için başvurular alınırken, adaylar başvuru takvimi, kadro dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek ve başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

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        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

        Bakan Akın Gürlek’in açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı için başvuru süreci 7 – 22 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

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        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU EKRANI

        Adaylar başvurularını e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabiliyor.

        BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

        Zabıt kâtibi kadrosu için 5.259 kişi, infaz ve koruma memuru (İKM) için 4.508 kişi, destek personeli (hizmetli, şoför vb.) için 1.300 kişi, mübaşir için 1.041 kişi ve icra kâtibi için 900 kişilik kontenjan ayrıldı.

        Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda 524 kişi, psikolog kadrosunda 410 kişi, teknisyen kadrosunda 322 kişi, büro personeli kadrosunda 316 kişi, hemşire kadrosunda 286 kişi ve sosyal çalışmacı kadrosunda ise 90 kişi istihdam edilecek.

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        Öte yandan, ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjanın ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflar kapsamında yer alan 44 farklı unvan arasında dağıtılacağı belirtildi.

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