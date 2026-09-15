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        Haberler Bilgi Yaşam Akaryakıt fiyatları son durum: 15 Eylül Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları son durum: 15 Eylül Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

        Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küresel piyasadaki döviz ve petrol hareketliliği benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları ise bölgesel farklılıklar gösteriyor. 14 Eylül itibarıyla motorin fiyatlarında değişiklik yoktu. Peki bugün Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu, litre fiyatları kaç TL? işte, 15 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin ve LPG fiyatlarında bugün yeni bir zam veya indirim açıklanmazken, motorin için 15 Eylül 2026 Salı gününden itibaren yaklaşık 6.5 TL'lik artış beklentisi gündemde. Peki Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları

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        AKARYAKIT ZAMMI SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Motorine zam gelmesi halinde ise fiyatların İstanbul'da 95 TL'nin, Ankara ve İzmir'de ise 97 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

        Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 95,60 TL, Anadolu Yakası'nda 95,46 TL, Ankara'da 96,75 TL ve İzmir'de 97,02 TL seviyesine yükselmesi söz konusu.

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        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.26 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,60 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 80.12 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 95,46 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 81.52 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 97,02 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.99 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 81.25 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 96,75 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 35.09 TL

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        #motorin zam
        #Akaryakıt fiyatları
        #benzin
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