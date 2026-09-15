Akaryakıt fiyatları son durum: 15 Eylül Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Benzin ve LPG fiyatlarında bugün yeni bir zam veya indirim açıklanmazken, motorin için 15 Eylül 2026 Salı gününden itibaren yaklaşık 6.5 TL'lik artış beklentisi gündemde. Peki Motorine zam geldi mi, benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? İşte, güncel akaryakıt fiyatları