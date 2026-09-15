ALES/3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu
ÖSYM tarafından ALES 3 sınavı gerçekleşecek. Akademik kariyer hedefi olan adaylar başvurularını tamamlamalarının ardından sınava katılım sağlayabilecek. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için tarih ve başvuru detayı belli oldu. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 2026-ALES/3 oturumu tüm il merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Yüksek lisans ve doktora adayları ALES 3 sınavı için hazırlanıyor. İşte ALES 3 sınav tarihi
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2026-ALES/3 başvuruları, 7 -15 Ekim 2026 tarihinde kabul edilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlayabilecek.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak.
Geç başvurular yalnızca belirtilen gün içerisinde alınacak ve işlemler gece saat 23.59'da sona erecek.