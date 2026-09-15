ALES/3 ne zaman? ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin ilan ettiği sınav takvimine göre 2026-ALES/3 oturumu tüm il merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Yüksek lisans ve doktora adayları ALES 3 sınavı için hazırlanıyor. İşte ALES 3 sınav tarihi