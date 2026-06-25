ALTIN FİYATLARI 25 HAZİRAN CANLI SON DAKİKA: Fiyatlar çakıldı, gram 6 bin liranın altına düştü! Cumhuriyet altını çeyrek altın, gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 25 Haziran Perşembe yani bugün güne sert düşüşle başladı. Aşağı yönlü hareketlilikle birlikte gram altın aylar sonra 6 bin liranın altını gördü. Yaşanan düşüşle birlikte alım satım yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için alın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 25 Haziran alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 25 Haziran Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününe sert düşüşle başladı... ABD ve İran arasında üst üste gelen sert açıklamaların ardından piayaslarda yükselen tansiyonun etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Yaşanan aşağı yönlü hareketle birlikte gözler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabına çevrildi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte 25 Haziran güncel altın fiyatları....
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımı beklentisinin piyasalarda kuvvetlenmesi ve ABD İran görüşmeleri devam ederken taraflardan art arda gelen sert açıklamalar nedeniyle dolardaki değer artışına bağlı olarak değer kaybediyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Piayasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki gelişmelere çevrilmiş durumda. Olası bir anlaşmanın beraberinde Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol krizinin çözümü olarak piayasalarda kabul görmesi ve beraberinde Fed'in faiz indirimi beklentisiyle birlikte altın fiyatlarınınn yukarı yönlü seyre geçmesi bekleniyor. Ancak görüşmelerin tıkanmasının ise fiyatlarda aşağı yönlü seyri tetiklemesi tahmin ediliyor.
GRAM ALTIN FİYATI
5.970,6620
5.971,4250
ALTIN/ONS FİYATI
3.971,44
3.972,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.556,3600
9.767,9000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
38.026,26
38.745,49
TAM ALTIN FİYATI
39.073,00
39.398,00
YARIM ALTIN FİYATI
18.941,89
19.419,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
38.002,55
38.720,94
ATA ALTIN FİYATI
39.758,20
40.802,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.277,54
4.430,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.469,96
5.723,81
GREMSE ALTIN FİYATI
97.431,00
98.620,00