Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 28 Eylül 2026 canlı çeyrek ve gram altın fiyatları…
Canlı altın fiyatları, yatırımcılar ve kuyumcular tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında hafif aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. Gram altın ve ons altındaki düşüş, iç piyasada fiyatları baskılarken bugün gram altın fiyatı yüzde 0,59 gerileyerek 6.700 TL seviyesine geriledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Eylül 2026 Pazartesi canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatında son durum…
Ons altın ve Dolar/TL kuruna göre belirlenen altın fiyatları yeni haftaya hafif düşüşle başladı. Küresel altın fiyatlarında gözlemlenen gerileme, gram altın fiyatlarını da geriye çekiyor. 28 Eylül Pazartesi günü ons altın yüzde 1,14 düşüşle 4.235 dolardan işlem görürken çeyrek altın ise yaklaşık 10.956 TL bandında bulunuyor. Peki, altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İşte, 28 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları alış-satış kuru hakkında merak edilenler…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
28 Eylül 2026 itibarıyla altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir öne çıkıyor. Küresel piyasalarda ons altının gerilemesi, yurt içinde gram altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturuyor. Gram altın sabah saatlerinde 6.700 TL seviyesinde, ons altın ise 4.235 dolar civarında işlem görüyor. Gün içinde ons altın ve dolar/TL kurundaki hareketin, gram altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?
Altın fiyatlarının yönünde önümüzdeki dönemde ons altının seyri, dolar/TL kuru, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olacak. Ons altında yaşanabilecek yükseliş ve dolar kurundaki hareket, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıyabilir. Bu nedenle kısa vadede fiyatların yönü için Fed kararları ve ABD ekonomik verileri başta olmak üzere küresel piyasalar yakından takip edilecek.
GRAM ALTIN
6.604,96
6.605,59
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.200,15
4.200,88
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.569,83
10.804,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.278,53
43.077,82
YARIM ALTIN FİYATI
21.078,07
21.609,61
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.290,51
43.089,30
ATA ALTIN FİYATI
44.322,12
45.439,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90