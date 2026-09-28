Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte, 28 Eylül 2026 canlı çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının yönünde önümüzdeki dönemde ons altının seyri, dolar/TL kuru, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olacak. Ons altında yaşanabilecek yükseliş ve dolar kurundaki hareket, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıyabilir. Bu nedenle kısa vadede fiyatların yönü için Fed kararları ve ABD ekonomik verileri başta olmak üzere küresel piyasalar yakından takip edilecek.