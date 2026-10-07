ANKARA'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.