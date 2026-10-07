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        Haberler Bilgi Ankara trafiğe kapalı yollar listesi || 7 Ekim Çarşamba bugün hangi yollar Ankara'da trafiğe kapalı olacak?

        Ankara trafiğe kapalı yollar listesi || 7 Ekim Çarşamba bugün hangi yollar Ankara'da trafiğe kapalı olacak?

        Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim Çarşamba yani bugün Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bugün özellikle Ankara'da plan yapacaklar merak içerisinde "Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:32 Güncelleme:
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        Ankara'da bugün yani 7 Ekim Çarşamba günü Filistin'e destek amacıyla Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından yürüyüş düzenlendi. Gerçekleşecek yürüyüş nedeniyle peki 7 Ekim Çarşamba bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "Bugün Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?" sorusunun cevabı...

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        ANKARA'DA BUGÜN HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

        Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından 7 Ekim'de saat 19.00'da düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla, ihtiyaç olması halinde saat 15.00'ten etkinlik sona erene kadar bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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        Bu kapsamda, Dr. Mediha Eldem Sokağı'nın Olgunlar Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi arasında kalan bölümü, Kızılırmak Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Dr. Mediha Eldem Sokak arasında kalan bölümü ile Mithatpaşa Caddesi'nin Olgunlar Caddesi ile Sıhhiye Kavşağı arasında kalan bölümü ve bu güzergahlara açılan cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek.

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        Bankacı Sokağı'nın tamamı ile buraya açılan cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı'nın Kızılay Kavşağı ile A. Adnan Saygun Caddesi arasında kalan bölümü ve A. Adnan Saygun Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Sanayi Caddesi arasında kalan bölümü de ihtiyaç halinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

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