AÖF 2026 YAZ OKULU TAKVİMİ: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
AÖF 2026 yaz okulu için geri sayım başladı. Kayıtların sadece birkaç gün süreceği bu kritik süreçte öğrenciler ders seçimlerini yaparak ücret ödemelerini tamamlamak zorunda. Peki yaz okulu sınavı hangi tarihe denk geliyor?
Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:59 Güncelleme:
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AÖF öğrencileri için yaz dönemi fırsatı yeniden gündemde. Kayıt süresi oldukça kısa tutulurken, gözler şimdi tek oturumda yapılacak 2026 yaz okulu sınav tarihine çevrildi. Son başvuru günü kaçıranlar ise bu şansı tamamen kaybedecek.
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AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu kayıt süreci 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren ders seçimlerini yapıp kayıt ücretlerini ödeyebilecek. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.
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AÖF 2026 YAZ OKULU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturum şeklinde yapılacak. Sınav, belirlenen tarihte tek seans olarak uygulanacak.