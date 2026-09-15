Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılında ders seçimleri dönemlere göre farklı tarihlerde yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 2027 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?