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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 2027 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 2027 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri ekim ayında başlıyor. Kayıt yaptıracak adayların ilk olarak ders seçimi yapması gerekiyor. AÖF kayıt tarihini kaçırmamakta önem taşıyor. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 2027 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 00:01 Güncelleme:
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        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme tarihi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 2026-2027 yeni eğitim öğretim yılında ders seçimleri dönemlere göre farklı tarihlerde yapılacak. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2026 2027 AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

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        AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

        AÖF 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi (ekle-sil) işlemleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başlayacak.

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        Öğrencilerin ders seçimi ve harç ödemelerini tamamlamaları için verilen süre ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin öncelikle ders seçimi yapması, ardından oluşan materyal/dönem öğretim ücretini ödemesi gerekiyor.

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        #AÖF kayıt yenileme
        #Anadolu üniversitesi
        #AÇIKöğretim fakültesi
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